Tennis
Albo d’oro Billie Jean King Cup 2025: sesto trionfo per l’Italia, il secondo di fila
L’Italia a Shenzhen, in Cina, ha vinto la 62ma edizione della Billie Jean King Cup 2025 di tennis, la sesta della storia azzurra: bissato il titolo conquistato nel 2024 a Malaga, in Spagna, sede in cui venne conquistata dalla compagine maschile anche la Coppa Davis a distanza di pochi giorni.
Non è la prima volta che l’Italia conquista per due edizioni consecutive il trofeo: le azzurre si imposero nell’allora Fed Cup nel 2009 e nel 2010, successi che giunsero dopo la storica prima volta del 2006 e la finale persa nel 2007, e che fecero da preludio al trionfo del 2013.
Le azzurre, però, per la prima volta hanno disputato per il terzo anno consecutivo la finale della manifestazione, persa nel 2023 contro il Canada, a precedere le affermazioni giunte poi nelle ultime due stagioni. L’Italia ha disputato 4 finali in 5 anni tra il 2006 ed il 2010, vincendo 3 volte, mancando l’ultimo atto nel 2008.
ALBO D’ORO BILLIE JEAN KING CUP
1963 Stati Uniti
1964 Australia
1965 Australia
1966 Stati Uniti
1967 Stati Uniti
1968 Australia
1969 Stati Uniti
1970 Australia
1971 Australia
1972 Sudafrica
1973 Australia
1974 Australia
1975 Cecoslovacchia
1976 Stati Uniti
1977 Stati Uniti
1978 Stati Uniti
1979 Stati Uniti
1980 Stati Uniti
1981 Stati Uniti
1982 Stati Uniti
1983 Cecoslovacchia
1984 Cecoslovacchia
1985 Cecoslovacchia
1986 Stati Uniti
1987 Germania Ovest
1988 Cecoslovacchia
1989 Stati Uniti
1990 Stati Uniti
1991 Spagna
1992 Germania
1993 Spagna
1994 Spagna
1995 Spagna
1996 Stati Uniti
1997 Francia
1998 Spagna
1999 Stati Uniti
2000 Stati Uniti
2001 Belgio
2002 Slovacchia
2003 Francia
2004 Russia
2005 Russia
2006 Italia
2007 Russia
2008 Russia
2009 Italia
2010 Italia
2011 Repubblica Ceca
2012 Repubblica Ceca
2013 Italia
2014 Repubblica Ceca
2015 Repubblica Ceca
2016 Repubblica Ceca
2017 Stati Uniti
2018 Repubblica Ceca
2019 Francia
2020/2021 Russia
2022 Svizzera
2023 Canada
2024 Italia
2025 Italia