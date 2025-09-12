A che ora Leonardo Fabbri ai Mondiali di atletica 2025: orari qualificazioni e finale, tv, streaming

Leonardo Fabbri è una delle carte da medaglia più importanti per i colori azzurri in vista della giornata d’apertura dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, evento clou della stagione post-olimpica. Il 28enne fiorentino si presenterà sulla pedana dello Stadio Nazionale di Tokyo tra i favoriti principali per la vittoria nel getto del peso, con qualificazioni e finale che andranno in scena sabato 13 settembre.

Il campione europeo outdoor di Roma 2024 è il primatista mondiale stagionale grazie al 22.82 realizzato lo scorso 3 agosto agli Assoluti di Caorle e proverà dunque a confermarsi sul podio iridato per la seconda edizione consecutiva, ma per migliorare l’argento di Budapest 2023 dovrà battere in primis il temibile quartetto americano composto dal pluricampione olimpico e mondiale Ryan Crouser e dai primi tre classificati dei Trials di Eugene Josh Awotunde, Payton Otterdahl e Adrian Piperi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di quando gareggia Leonardo Fabbri ai Mondiali di Tokyo. Le qualificazioni e la finale del peso verranno trasmesse in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

A CHE ORA LEONARDO FABBRI AI MONDIALI DI ATLETICA

Sabato 13 settembre, ore 3.55: qualificazioni – Diretta tv su Rai 2

Sabato 13 settembre, ore 14.10: eventuale finale – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA LEONARDO FABBRI AI MONDIALI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.