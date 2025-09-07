A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Catalogna 2025: programma gara, differita in chiaro

L’edizione 2025 del Gran Premio di Catalogna del Motomondiale avrà luogo domenica 7 settembre. Nonostante la concomitanza con la Formula 1, il programma sarà canonico. Si comincerà pertanto con le gare delle classi formative, mentre la MotoGP chiuderà le danze, terminando giusto in tempo per lasciare spazio alla controparte a quattro ruote.

L’autodromo del Montmelò è ben conosciuto da piloti e ingegneri, ma pur essendo una pista molto moderna, è invero pericolosa. La prima staccata è un punto delicatissimo, soprattutto in partenza. Più di una volta si sono verificate rovinose carambole che hanno coinvolto svariati piloti, alcuni dei quali hanno anche patito serie conseguenze fisiche.

Attenzione anche alla scarsa aderenza fornita dall’asfalto, che soprattutto in tempi recenti ha esaltato l’Aprilia (clamorosa la doppietta del 2023) e ha tradito Francesco Bagnaia nella Sprint dello scorso anno, quando Pecco finì a terra tutto da solo quando aveva ormai acquisito la vittoria. Cosa accadrà in questo 2025? Per scoprirlo basterà seguire il GP di Catalogna in TV.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 7 settembre

Ore 18:30 Moto3, Gara al Montmelò (ESP) – Differita in chiaro.

Ore 19:50 Moto2, Gara al Montmelò (ESP) – Differita in chiaro.

Ore 21:30 MotoGP, Gara al Montmelò (ESP) – Differita in chiaro.

GUIDA TV COMPLETA GP CATALOGNA 2025 OGGI

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente, ma in differita, le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare del Montmelò. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento catalano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Catalogna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

LE GARE IN DIRETTA SU SKY

Domenica 7 settembre (orari italiani)

Ore 09:40-09:50 MotoGP , Warm Up dal Montmelò (ESP) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 11:00 Moto3, Gara dal Montmelò (ESP) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 12:15 Moto2, Gara dal Montmelò (ESP) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 14:00 MotoGP, Gara dal Montmelò (ESP) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)