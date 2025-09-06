A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Italia 2025: programma qualifiche in chiaro

Sabato 6 settembre, il Gran Premio d’Italia di F1 vivrà la giornata dedicata alle qualifiche. La sessione attraverso la quale sarà determinato la griglia di partenza del GP domenicale, verrà preceduta dal terzo turno di prove libere. Il programma di Monza è dunque canonico. Non ci sarà Sprint, la prossima è programmata ad Austin (fine ottobre).

Nell’era turbo ibrida, cominciata nel 2014, la pole position è stata convertita in vittoria solamente nel 36,3% dei casi (quattro volte su undici). La prima fila è stata foriera del successo nel 63,6% delle occasioni (sette casi). Insomma, la qualifica non è poi così determinante. D’altronde la natura del tracciato, superveloce, consente grandi opportunità di sorpasso.

A proposito di pole position, dal 2018 in poi non c’è storia, Ferrari domina la scena! Le Rosse sono scattate dalla casella privilegiata ben quattro volte (Kimi Räikkönen 2018, Charles Leclerc 2019 e 2022, Carlos Sainz 2023). L’ultimo italiano a risultare il più rapido sul giro secco è invece stato Teo Fabi, nel 1986. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, basterà seguire le qualifiche in loco o in TV.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 6 settembre

Ore 16:00 F1, Qualifiche – Diretta tv in chiaro.

Ore 20:00 F1, Qualifiche – Replica in chiaro.

PALINSESTO GP ITALIA F1 OGGI

TV IN CHIARO –Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà in diretta le qualifiche di Monza. Essendo un Gran Premio in terra italiana, è stata prevista copertura in chiaro gratuita. Non vi sarà però modo di seguire gratuitamente la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta gli odierni appuntamenti nell’autodromo brianzolo. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento di Monza potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà le qualifiche al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio d’Italia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – SABATO GP ITALIA 2025

Ore 12.30 – PROVE LIBERE 3 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

Ore 16.00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)