Vuelta a España 2025: tutti i partecipanti confermati. Vingegaard il più atteso, l’Italia schiera le sue punte

C’è grande attesa per il terzo ed ultimo Grande Giro della stagione. Scatterà da Torino il prossimo 23 agosto la Vuelta a España 2025, lo spettacolo è annunciato visto che, nonostante l’assenza di Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, al via ci sarà una startlist di altissima qualità.

Il principale favorito è ovviamente Jonas Vingegaard. Il danese punta a vincere sulle strade iberiche: il capitano della Visma | Lease a Bike vuole riscattare un Tour de France non eccezionale (chiuso comunque al secondo posto). Occhio però ai rivali che arrivano dalla solita UAE Team Emirates – XRG che si presenterà con una coppia particolare formata da Juan Ayuso e Joao Almeida.

A caccia forse dell’ultima grande recita della carriera sulle strade di casa Mikel Landa, capitano della Soudal Quick-Step. Da seguire anche l’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team), l’australiano Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Richard Carapaz, di recente secondo al Giro d’Italia.

Il Bel Paese schiera tutte le sue punte. Tris attesissimo quello formato da Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) ed un Giulio Ciccone (Lidl-Trek) in forma stellare.