Vuelta a España 2025, riviviamo lo sprint tra Vingegaard e Ciccone a Limone Piemonte

L’arrivo a Limone Piemonte ha confermato le aspettative, regalando un finale scoppiettante nella seconda tappa della Vuelta a España 2025. A trionfare è stato Jonas Vingegaard, che torna alla vittoria quasi sei mesi dopo l’ultimo successo (la cronometro della Parigi Nizza). Il capitano della Visma| Lease a Bike ha messo subito il suo timbro sulla corsa spagnola, diventando anche il nuovo leader della classifica generale, ma è stato meraviglioso il duello con Giulio Ciccone.

Ci sono tanti rimpianti per il corridore italiano della Lidl-Trek, che aveva sicuramente messo nel mirino questa tappa proprio per festeggiare in Italia e per prendersi la maglia rossa di leader. Una corsa perfetta quella di Ciccone, con un lavoro eccezionale della sua squadra, guidato perfettamente da Andrea Bagioli nel tratto finale della salita di Limone Piemonte, prima di mettersi in proprio.

Sembrava ormai cosa fatta per la vittoria, con Ciccone davanti fino a pochissimi metri, praticamente centimetri dal traguardo, quelli purtroppo per l’abruzzese necessari a Jonas Vingegaard per superarlo. Il danese ha resistito e nella volata finale ha trovato la stoccata vincente, battendo Ciccone per poco meno di mezza ruota.