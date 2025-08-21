Vuelta a España 2025: i favoriti. Vingegaard sfida i due capitani della UAE. Incerta la corsa al podio

Si comincia dall’Italia per poi passare per la Francia e spostarsi definitivamente in Spagna. Scatta da Torino l’edizione numero 80 della Vuelta a España, terza corsa a tappe stagionale. Non mancano i protagonisti, nonostante alcune assenze di lusso: dal detentore del titolo Primoz Roglic, passando per il campione del mondo Tadej Pogacar.

Il favorito numero uno non può che essere Jonas Vingegaard. Il danese della Visma | Lease a Bike deve riscattare un Tour de France piuttosto anonimo: secondo alle spalle di Pogacar, non è riuscito a rendersi protagonista e va a caccia del primo trionfo in terra iberica, lui che vanta già la seconda piazza nel 2023.

A sfidarlo la coppia della UAE Team Emirates – XRG formata da Juan Ayuso e Joao Almeida. Un duo di gran qualità che ha le carte in regola per mettere in difficoltà il danese. Il padrone di casa si è ritirato dal Giro, il portoghese invece ha abbandonato anzitempo il Tour: avranno la condizione giusta per giocarsi le proprie carte?

Secondo nella passata stagione, va nuovamente a caccia del podio l’australiano Ben O’Connor, vincitore di una tappa nell’ultima Grande Boucle. Insidiosi per la classifica generale anche Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team).