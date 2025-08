Il Giro d’Italia 2026 partirà dalla Bulgaria. L’annuncio del Ministro del Turismo

Il Giro d’Italia 2026 partirà dalla Bulgaria. La notizia, riportata dal portale Pro News Dobrich, arriva direttamente per bocca di Miroslav Borshosh, Ministro del Turismo bulgaro, che ha annunciato l’accordo con gli organizzatori della Corsa Rosa nell’ambito di un briefing congiunto con il Ministro dello Sport Ivan Peshev al Consiglio dei Ministri.

“Oggi, il Governo ha sostenuto la proposta dei due ministeri di finalizzare i negoziati per ospitare il Giro d’Italia. Nei negoziati, la Bulgaria ha battuto la concorrenza di diversi altri Paesi e colloca il nostro Paese sulla mappa mondiale del turismo, rendendola una destinazione riconoscibile. I benefici aggiuntivi che porterà questo evento per l’immagine della Bulgaria sono davvero enormi“, ha dichiarato Borshosh.

“Il Giro arriverà in Bulgaria nel 2026 e coinvolgerà decine di comuni, il che è eccezionale per il loro sviluppo. La gara si articolerà in tre tappe, con partenza da una parte della Bulgaria e arrivo nell’altra. Le date e i percorsi saranno annunciati più avanti, così come il budget da utilizzare“, le parole del Ministro del Turismo bulgaro a proposito della partenza del Giro d’Italia 2026. Ricordiamo che il Giro era cominciato all’estero anche nel 2025, per la precisione in Albania.