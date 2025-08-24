Volley femminile, la Francia spaventa il Brasile: serve la rimonta! Gli USA cedono un set, Haak eliminata

In Thailandia è andata in scena la terza giornata dei Mondiali 2025 di volley femminile. Si sono disputate otto partite e quattro gironi hanno assunto una fisionomia più chiara, in attesa delle ultime sfide previste tra un paio di giorni: le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta.

L’Italia ha regolato Cuba per 3-0 e affronterà il Belgio per il primato nel girone, dopo che le Yellow Tigers hanno prevalso sulla Slovacchia per 3-0. La Francia ha spaventato il Brasile issandosi sul 2-0, ma poi le verdeoro hanno inscenato la grande rimonta. Gli USA hanno concesso un set all’Argentina, la Thailandia ha eliminato la Svezia.

RISULTATI MONDIALI VOLLEY FEMMINILE OGGI

Grecia vs Porto Rico 3-1 (25-19; 25-23; 23-25; 25-14)

Italia vs Cuba 3-0 (25-9; 25-8; 25-16)

Paesi Bassi vs Egitto 3-0 (25-15; 25-13; 25-13)

Cechia vs Slovenia 3-2 (22-25; 19-25; 25-23; 25-18; 15-13)

USA vs Argentina 3-1 (25-14; 23-25; 25-12; 25-17)

Belgio vs Slovacchia 3-0 (25-19; 25-17; 25-18)

Thailandia vs Svezia 3-0 (25-18; 25-20; 25-22)

Brasile vs Francia 3-2 (21-25; 20-25; 25-15; 25-17; 15-13)

CRONACA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE OGGI

POOL A

Passeggiata per l’Olanda che, dopo aver sudato contro la Svezia, ha regolato l’Egitto con un comodo 3-0. L’opposto van de Vosse ha chiuso da top scorer con 12 punti, 10 punti per la schiacciatrice Vos affiancata di banda da Kok (8). Un po’ di turnover tra le tulipane con Daalderop (4) e Jasper (4) che si sono concesse un po’ di riposo in vista del confronto finale con la Thailandia, le africane sono invece eliminate dalla rassegna iridata (9 punti di Meeto e 6 di Nada).

Si pensava che la Svezia potesse battere la Thailandia dopo aver fatto tremare l’Olanda e invece le scandinave sono state battute nettamente dalle padrone di casa con un secco 3-0. La stella Isabelle Haak ha messo a segno 25 punti, ma una delle migliori bomber del mondo non è bastata contro le asiatiche guidate da Pimpichaya (23) e Thatdao (11). Olanda e Thailandia qualificate agli ottavi di finale (si giocheranno il primo posto nello scontro diretto), Svezia eliminata.

POOL B

Tutto facile per l’Italia contro Cuba: secondo successo consecutivo per il massimo scarto per le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, con tanto di turnover nel terzo set. La nostra Nazionale tornerà in campo martedì 26 agosto per affrontare il Belgio nell’incontro che metterà in palio il primo posto nel girone, le due squadre ci arriveranno alla pari dopo che le Yellow Tigers hanno prevalso per 3-0 contro la Slovacchia, trascinate dai 21 punti di Britt Herbots e dai 12 di van Avermaet.

POOL C

La Francia ha sognato la grande impresa, issandosi sul 2-0 contro il Brasile e mettendo seriamente in difficoltà la corazzata verdeoro. La compagine sudamericana, tra le grandi favorite per il trionfo finale, ha poi inscenato il ribaltone e si è imposta al tie-break dopo un braccio di ferro durissimo. Prova di carattere da parte delle schiacciatrici Gabi (18 punti, 5 muri) e Bergmann (17), in doppia cifra l’opposto Rosamaria (14) e la centrale Julia (14). Alla Francia non sono bastate le attaccanti Cazaute (20), Ndiaye (18) e Rotar (12) per completare l’opera.

La debuttante Grecia conquista una vittoria di peso contro Porto Rico, imponendosi per 3-1 e mantenendo viva la possibilità di quella che sarebbe un’incredibile qualificazione agli ottavi di finale. A prendersi la scena è stata Martha Anthouli, bomber di Chieri che ha messo a segno 27 punti (3 muri, 2 ace), ma sono state eccellenti anche le schiacciatrici Strantzali (14) e Bakodimou (12). Secondo ko consecutivo per le caraibiche, che nei fatti sono state eliminate: non sono bastate Vazquez (14) e Champion (12).

POOL D

La Cechia ha sconfitto la Slovenia al tie-break, prodigandosi in una bella rimonta che permette di rimanere in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Prestazione sopra le righe da parte della bomber Brancuska (24 punti, 2 muri, 2 ace), 15 punti a testa per le schiacciatrici Grozer e Mlejnkova. Alle balcaniche, calate dopo essersi issate sul 2-0, non sono bastate il martello Sillah (23 punti) e la centrale Milosic (18 punti, 6 muri).

Gli USA non stanno esprimendo un grande gioco in questi Mondiali e, dopo aver ceduto un set al debutto contro la non irresistibile Slovenia, hanno lasciato per strada un parziale contro l’Argentina. Dopo aver perso il secondo set, le americane hanno poi messo il turbo e si sono imposte per 3-1 ipotecando il primato nel girone. Prova di carattere da parte delle centrali Rettke (15 punti, 3 muri) e Ogbogu (14 punti (5 muri), in doppia cifra anche le schiacciatrici Franklin (15) e Avery Skinner (12). Alle sudamericane non è bastata l’encomiabile bomber Cugno, autrice di 29 punti.

CLASSIFICHE MONDIALI VOLLEY FEMMINILE

GRUPPO A

1. Thailandia 2 vittorie (6 punti, 6-1 il conto set, 1.373 il quoziente punti)

2. Paesi Bassi 2 vittorie (5 punti, 6-2 il conto set, 1.388 il quoziente punti)

3. Svezia 0 vittorie (1 punto, 2-6 il conto set, 0.822 il quoziente punti)

4. Egitto 0 vittorie (0 punti, 1-6 il conto set, 0.618 il quoziente punti)

GRUPPO B

1. Italia 2 vittorie (6 punti, 6-0 il conto set, 1.785 il quoziente punti)

2. Belgio 2 vittorie (6 punti, 6-0 il conto set, 1.470 il quoziente punti)

3. Slovacchia 0 vittorie (0 punti, 0-6 il conto set, 0.700 il quoziente punti)

4. Cuba 0 vittorie (0 punti, 0-6 il conto set, 0.540 il quoziente punti)

GRUPPO C

1. Brasile 2 vittorie (5 punti, 6-2 il conto set, 1-248 il quoziente punti)

2. Francia 1 vittoria (4 punti, 5-4 il conto set, 1.032 il quoziente punti)

3. Grecia 1 vittoria (3 punti, 3-4 il conto set, 1.013 il quoziente punti)

4. Porto Rico 0 vittorie (0 punti, 2-6 il conto set, 0.773 il quoziente set)

GRUPPO D

1. USA 2 vittorie (6 punti, 6-2 il conto set, 1.250 il quoziente punti)

2. Argentina 1 vittoria (3 punti, 4-4 il conto set, 0.866 il quoziente punti)

3. Cechia 1 vittoria (2 punti, 4-5 il conto set, 0.984 il quoziente punti)

4. Slovenia 0 vittorie (1 punto, 3-6 il conto set, 0.949 il quoziente punti)