Volley femminile, il Giappone inscena tre rimonte contro la Thailandia e avanza ai quarti dei Mondiali

Il Giappone ha sconfitto la Thailandia per 3-0 (25-20; 25-23; 25-23) e si è qualificato ai quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. Le nipponiche hanno prevalso nel sempre caldo derby asiatico, riuscendo a imporsi in quel di Bangkok di fronte al pubblico che sosteneva le arrembanti padrone di casa.

Il Giappone ha rimontato da 2-6 prima di dilagare nel set d’apertura, ha recuperato il break nel cuore della seconda frazione (11-9) e ha tenuto a bada i tentativi di recupero delle rivali sul 24-20, ha risalito la china dal 9-13 e 14-17 nel terzo parziale riuscendo così a chiudere i conti con il massimo scarto dall’alto di un gioco caratterizzato dalla proverbiale qualità difensiva e dalla precisione in fase d’attacco.

Le portacolori del Sol Levante proseguono così la propria avventura e affronteranno nei quarti di finale l’Olanda, capace di eliminare la Serbia detentrice del titolo iridato per 3-1. Si preannuncia un incontro particolarmente equilibrato, con in palio un posto nella semifinale da disputare verosimilmente contro una tra USA e Turchia. Domani si tornerà in campo per dare il via all’altra parte del tabellone con Italia-Germania e Polonia-Belgio.

In doppia cifra sono andate le attaccanti Ishikawa (14 punti per la capitana) e Wada (11), oltre alla centrale Shimamura (12, 2 ace) sotto la regia di Seki, che ha chiamato in causa anche la centrale Airi (8) e l’altra attaccante Yoshino (7). Tra le fila della Thailandia le migliori sono state la bomber Pimpichaya (11) e il martello Chatchu-On (12).