A che ora Paolini-Jovic, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

Jasmine Paolini sarà nuovamente in scena nella nottata italiana, ovvero quella di giovedì 28 agosto (ore 01.00), opposta all’americana Iva Jovic nel secondo turno degli US Open 2025. Sul cemento di Flushing Meadows la toscana andrà a caccia di conferme, dopo una prestazione abbastanza convincente all’esordio.

Paolini dovrà fare particolare attenzione alla 17enne statunitense, contro cui ha già giocato quest’anno a Indian Wells, vincendo a fatica 7-6 1-6 6-3. Una giocatrice di grande talento, in grado di esprimere un tennis convincente e di cui Jasmine è perfettamente consapevole.

L’azzurra è sembrata serena a New York. La finale raggiunta a Cincinnati ha dato quella consapevolezza nel proprio tennis che le mancava. Giocare in maniera convinta, su una superficie rapida, fa tutta la differenza di questo mondo e la classe ’96 del Bel Paese ne ha bisogno, non disponendo di un fisico giunonico.

La partita tra Jasmine Paolini e Iva Jovic, valida per il secondo turno degli US Open 2025, andrà in scena giovedì 28 agosto non prima delle 01.00 italiane, sul campo Louis Armstrong. La copertura televisiva sarà garantita dai canali di Sky Sport e di SuperTennis; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

PAOLINI-JOVIC US OPEN 2025

Mercoledì 27 agosto (orari italiani)

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

E. Raducanu GBR vs J. Tjen INA

L. Harris RSA vs T. Fritz USA

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

I. Jovic USA vs J. Paolini ITA

B. Shelton USA vs P. Carreno Busta ESP

PROGRAMMA PAOLINI-JOVIC US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport