US Open 2025, cancellati i match odierni delle qualificazioni: cinque azzurri in campo domani
Protagonista la pioggia in questa giornata di incontri valida per le qualificazioni agli US Open 2025. C’è stata la cancellazione completa del programma. Tradotto: si giocheranno domani le partite del secondo turno del tabellone cadetto. Quest’oggi, infatti, sui campi di Flushing Meadows a New York si disputeranno solo i match del doppio misto con Andrea Vavassori e Sara Errani protagonisti nelle semifinali ed eventualmente in finale.
Tornando alle qualificazioni, saranno cinque gli italiani a caccia del pass del main draw, ovvero quattro rappresentanti a livello maschile e una sola tra le donne. Nella giornata odierna solo Federico Cinà è riuscito a disputare in parte la propria partita contro l’argentino Federico Agustin Gomez. L’argentino si è imposto nel primo parziale sullo score di 6-3, mentre nel secondo è avanti il giovane siciliano 2-1, senza break.
Oltre a Cinà, vedremo in azione Matteo Gigante opposto al ventenne di Hong Kong, Coleman Wong. Il mancino romano ha sconfitto l’asiatico nell’unico precedente, ovvero nel secondo round delle qualificazioni del Challenger di Nottingham, sull’erba.
Risponderanno all’appello anche Giulio Zeppieri, opposto al portoghese Jaime Faria, Francesco Passaro contro il messicano Rodrigo Pacheco Mendez e Lucrezia Stefanini, che se la vedrà contro la canadese Carol Zhao. Di seguito l’ordine di gioco completo di domani:
ORDINE DI GIOCO US OPEN 2025
Giovedì 21 agosto (orari italiani)
Stadium 17 – Ore: 17:00
F. Jones GBR vs E. Gorgodze GEO
J. Burrage GBR vs A. Rus NED
B. Harris GBR vs M. Kukushkin KAZ
P. Maloney USA vs D. Galan COL
L. Van Assche FRA vs Y. Wu CHN
Court 5 – Ore: 17:00
M. Chwalinska POL vs J. Tjen INA
A. Sharma AUS vs V. Jimenez Kasintseva AND
Z. Piros HUN vs T. Tirante ARG
J. Faria POR vs G. Zeppieri ITA
H. Dart GBR vs A. Akli USA
Court 4 – Ore: 17:00
A. Blockx BEL vs K. Coppejans BEL
F. Gomez ARG vs F. Cina ITA
J. Duckworth AUS vs J. McCabe AUS
M. Hontama JPN vs R. Marino CAN
V. Tomova BUL vs H. Vandewinkel BEL
Court 6 – Ore: 17:00
A. Hartono NED vs O. Gadecki AUS
T. Daniel JPN vs J. Struff GER
P. Marcinko CRO vs A. Charaeva
D. Salkova CZE vs K. Dmitruk
Court 7 – Ore: 17:00
M. Damm USA vs B. Hassan LBN
K. Volynets USA vs A. Honer USA
J. de Jong NED vs H. Mayot FRA
C. Zhao CAN vs L. Stefanini ITA
J. Kym SUI vs M. Zheng USA
Court 8 – Ore: 17:00
A. Ito JPN vs G. Maristany Zuleta De Reales ESP
H. Grenier FRA vs M. Landaluce ESP
N. Basilashvili GEO vs M. Huesler SUI
D. Merida ESP vs T. Droguet FRA
O. Selekhmeteva vs I. Shymanovich
Court 9 – Ore: 17:00
O. Virtanen FIN vs L. Riedi SUI
E. Jones AUS vs L. Pigossi BRA
E. Pridankina vs E. Shibahara JPN
S. Mochizuki JPN vs R. Burruchaga ARG
Court 10 – Ore: 17:00
O. Crawford GBR vs G. Johns USA
C. Garin CHI vs M. Trungelliti ARG
B. Zhukayev KAZ vs Z. Svajda USA
F. Passaro ITA vs R. Pacheco Mendez MEX
J. Niemeier GER vs P. Hon AUS
Court 11 – Ore: 17:00
S. Zhang CHN vs D. Vidmanova CZE
D. Galfi HUN vs F. Crawley USA
M. Cassone USA vs D. Prizmic CRO
B. Tomic AUS vs H. Rocha POR
Court 12 – Ore: 17:00
S. Vickery USA vs E. Seidel GER
A. Martin USA vs P. Llamas Ruiz ESP
M. Krueger USA vs A. Collarini ARG
C. Liu USA vs M. Inglis AUS
D. Semenistaja LAT vs L. Cabrera AUS
Court 13 – Ore: 17:00
R. Sakamoto JPN vs I. Buse PER
A. Cazaux FRA vs J. Clarke GBR
P. Martic CRO vs X. Wang CHN
H. Inoue USA vs S. Waltert SUI
L. Klimovicova POL vs J. Ponchet FRA
Court 14 – Ore: 17:00
J. Cerundolo ARG vs Y. Shimizu JPN
M. Leonard FRA vs P. Udvardy HUN
V. Gracheva FRA vs T. Wuerth CRO
F. Sun CHN vs L. Harris RSA
Court 15 – Ore: 17:00
D. Aiava AUS vs J. Mikulskyte LTU
T. Andrianjafitrimo FRA vs J. Fett CRO
K. Jacquet FRA vs J. Kubler AUS
U. Blanchet FRA vs D. Popko KAZ
Court 16 – Ore: 17:00
S. Wei CHN vs L. Romero Gormaz ESP
T. Valentova CZE vs T. Prozorova
M. Gigante ITA vs C. Wong HKG
C. Brace CAN vs V. Erjavec SLO