Tour de l’Ain 2025, Uijtdebroeks fa il vuoto sul Grand Colombier e vince la generale

Colpo doppio per Cian Uijtdebroeks, che vince per dispersione la terza tappa del Tour de l’Ain 2025 balzando inoltre all’ultimo tentativo utile in vetta alla classifica generale della corsa francese. Una giornata da sogno per il belga della Visma | Lease a Bike, che ha conquistato il primo successo della carriera da professionista mettendosi alle spalle un periodo difficile.

Il 22enne ha avuto il merito di fare la differenza sul Grand Colombier, scattando a oltre cinquanta chilometri dall’arrivo e rifilando distacchi abissali al resto del gruppo grazie ad un’azione davvero notevole sulla salita più dura (GPM fuori categoria) della frazione odierna. Un attacco che ha consentito a Uijtdebroeks di prendersi la prima posizione della generale, salendo sul gradino più alto del podio al termine del Tour de l’Ain.

Il portacolori classe 2003 della Visma | Lease a Bike, staccato alla vigilia di soli due secondi dal leader Nicolas Prodhomme, ha tagliato il traguardo a Belley con un vantaggio di 3’05” sul transalpino della Decathlon Ag2r La Mondiale e 5’33” sul britannico Ben Tulett (Visma | Lease a Bike), che ha regolato in volata il gruppo degli inseguitori ottenendo anche il terzo posto nella graduatoria generale. Settimo a 8’06” il migliore degli italiani Andrea Vendrame, 11° con lo stesso distacco Gianluca Brambilla.