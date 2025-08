Tappa Gold, a Marina di Modica tutti i big ancora in corsa. Oggi semifinali e finali

Con una giornata intensa e combattuta, è calato il sipario sulla seconda giornata della terza tappa Gold Fonzies del Campionato Italiano Assoluto di beach volley 2025, in corso a Marina di Modica. In una cornice animata da un pubblico caloroso e appassionato, si sono disputati 40 incontri complessivi, equamente divisi tra settore maschile e femminile: sedici sfide di girone e otto ottavi di finale (quattro per genere) hanno definito il tabellone dei quarti di finale, che sono in corso di svolgimento

Anche sabato sera il lungomare siciliano ha ospitato una sessione in notturna molto partecipata. Alle 21.45 è andato in scena l’ottavo di finale tra Daniele Lupo e Davide Borraccino, vincitori in rimonta su Arezzo Di Trifiletti/Bigarelli, staccando così l’ultimo pass disponibile per i quarti maschili.

Tra le donne hanno brillato le campionesse delle prime due tappe Gold, Chiara They e Sara Breidenbach, che hanno confermato il loro ottimo momento accedendo ai quarti senza passare dagli ottavi. Percorso netto anche per le coppie Belliero Piccinin/Puccinelli, Barboni/Schwan e Benazzi/Ditta. A completare il quadro, dopo la vittoria negli ottavi, sono state Mancinelli/Sestini, Rottoli/Shpuza, Mattavelli/Tega e Enzo/Fezzi.

Quarti di finale femminili:

Belliero Piccinin/Puccinelli – Mancinelli/Sestini 2-1 (21-18, 16-21, 15-8)

Rottoli/Shpuza – Barboni/Schwan 2-0 (21-16, 21-18)

Benazzi/Ditta – Mattavelli/Tega 2-0 (21-16, 21-19)

Enzo/Fezzi – They/Breidenbach 0-2 (17-21, 15-21)

Semifinali femminili:

Belliero Piccinin/Puccinelli – Rottoli/Shpuza

Benazzi/Ditta – They/Breidenbach

Il tabellone maschile

Nel torneo maschile spiccano i nomi dei più attesi, a partire dai numeri uno del seeding Tiziano Andreatta e Davide Benzi, già tra i protagonisti della stagione. Hanno conquistato l’accesso diretto ai quarti anche Martino/Podestà, Dal Molin/Marchetto e Carucci/Ceccoli, questi ultimi in arrivo dalle qualificazioni. A raggiungerli dopo il turno degli ottavi sono stati Krumins/Caminati, Sacripanti/Titta, Alfieri/Iervolino e la coppia Lupo/Borraccino, vincente nel match serale.

Quarti di finale maschili

Carucci/Ceccoli – Krumins/Caminati

Sacripanti/Titta – Marchetto/Dal Molin

Martino/Podestà – Alfieri/Iervolino

Lupo/Borraccino – Andreatta/Benzi