Svolta per Daniil Medvedev dopo il flop agli US Open: addio allo storico coach Cervara

Si interrompe con effetto immediato dopo gli US Open 2025 la lunga e vincente collaborazione tra Daniil Medvedev ed il suo allenatore Gilles Cervara. Il tennista russo, ex numero 1 al mondo e campione a Flushing Meadows nel 2021, è sprofondato nell’ultimo biennio in una crisi senza fine e rischia seriamente di uscire molto presto addirittura dalla top20 del ranking ATP.

“La nostra fantastica avventura durata otto stagioni giunge al termine. Come un simbolico occhiolino della vita, è dopo questo US Open che concludiamo la nostra collaborazione. Sono grato e felice per tutte le cose fantastiche e le esperienze meravigliose che abbiamo potuto vivere insieme sul campo durante questi anni. Rimarranno impresse nella mia memoria per sempre. Ti ringrazio per aver riposto la tua fiducia in me.

Ho dato tutto, ogni secondo, per i nostri obiettivi comuni. Ho amato allenarti, guidarti, sostenerti (anche quando era difficile) e trovare soluzioni insieme a te e al team per aiutarti a dare il meglio. Terrò a mente la tua magia non convenzionale come giocatore, che è la tua forza. Tornerà, ne sono sicuro. Ti auguro tutto il successo che desideri come giocatore in futuro. E una vita felice come uomo. Il cammino continua, il lavoro e le prestazioni chiamano ciascuno di noi. Auguro a entrambi il successo. A presto Daniil“, si legge nel post pubblicato sui social dal coach francese.

Non è mancato poi un messaggio di ringraziamento da parte di Medvedev tramite un post su Instagram: “Grazie Gilles. 8-10 anni fantastici insieme, 20 titoli, numero 1 al mondo, ma soprattutto tanti momenti divertenti e ricordi che rimarranno con noi per sempre. Ti sono grato per avermi guidato in tutti questi anni e vedremo cosa ci riserverà la vita in futuro“. Vedremo nelle prossime settimane quale potrà essere il nuovo allenatore del russo.