Stefano Mei: “Jacobs? So che si sta allenando. A Tamberi serve tempo, pensiamo già a Brisbane 2032”

Il presidente della FIDAL, Stefano Mei, ai microfoni di Run2u (format sul canale Youtube di OA Sport), ha fatto il punto della situazione sulla squadra italiana di atletica leggera, reduce dai grandi risultati nella Coppa Europa e negli EYOF 2025, dove il Bel Paese ha messo in mostra una nuova generazione di pregevolissima fattura.

“I riscontri in Coppa Europa, considerando quanto abbiamo fatto nelle ultime tre edizioni, stanno un po’ a rappresentare la cartina di tornasole dello stato di salute del nostro movimento. Credo che ci sia un senso di progettualità marcato anche perché non è solo un discorso d’eccellenza e di punte che portano a un risultato, ma dobbiamo parlare di movimento“, ha sottolineato Mei.

“Noi siamo già focalizzati in questo che accadrà a Brisbane nel 2032, visto che per quei Giochi potremo contare su tutta una serie di atleti che a 15/16 anni stanno facendo vedere ora delle cose specialità. Siamo messi bene. In tutto questo, ci tengo a sottolineare la cooperazione tra noi tutti perché la nostra è una squadra unita e questo aspetto ha fatto la differenza proprio in Coppa Europa“, ha precisato il presidente della FIDAL.

Altri temi sono stati quelli riguardanti il futuro della marcia e lotta al doping, tornata d’attualità per le vicende legate agli atleti keniani: “Ci sono stati dei cambiamenti nella marcia, che diverso tempo ha rappresentato per noi una miniera d’oro. Stiamo lavorando per essere pronti in vista di questo mutamento. Per quanto riguarda la problematica del doping, io sono un garantista e non voglio espormi in valutazioni ulteriori sul tema. Attendiamo quanto accadrà“.

E sullo stato di salute dei campioni di casa nostra, Mei ha fatto il punto della situazione: “Tamberi non ha problemi, bisogna solo dargli il tempo per mettere a posto la macchina. Jacobs sta vivendo una situazione un po’ più complicata per una serie di infortuni che si ripete, però so che si sta allenando”.

