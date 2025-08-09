Europei atletica U20 oggi in tv: orari 9 agosto, programma, streaming, italiani in gara

Tutto pronto per la terza e penultima giornata dei Campionati Europei Under 20 di atletica 2025, in corso di svolgimento a Tampere (in Finlandia). Quest’oggi verranno assegnati altri quindici titoli nella rassegna continentale juniores, con l’Italia che proverà a confermarsi in vetta al medagliere della manifestazione dopo i tre podi (2 ori e 1 argento) raccolti ieri.

Ambizioni da medaglia in mattinata nei 10.000 metri di marcia per Serena Di Fabio, mentre dovranno superarsi in finale Augusto Cecchetti e Francesco D’Angelo nel disco, Umed Caraccio negli 800, Melania Rebuli nei 1500 e Tommaso Ardizzone nei 400 ostacoli per avvicinarsi alla top3. La squadra azzurra può sognare in grande nei 200 con i vari Diego Nappi, Margherita Castellani ed Elisa Valensin, impegnati prima in semifinale e poi nell’eventuale finale del pomeriggio. Focus anche sulle batterie delle staffette, tra 4×100 e 4×400, in cui potremmo rivedere in azione l’oro individuale Kelly Doualla.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli azzurri in gara, il palinsesto tv e streaming della terza giornata degli Europei U20 di atletica a Tampere. Tutte le competizioni saranno visibili in diretta streaming su Eurovision Sport, mentre la sessione pomeridiana verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport (streaming su Rai Play). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI U20 ATLETICA OGGI

Sabato 9 agosto

08.00 10.000 metri di marcia (femminile), finale

08.35 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

09.15 Eptathlon, 100 ostacoli

09.40 100 ostacoli, batterie

09.55 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

10.25 110 ostacoli, batterie

10.30 Eptathlon, salto in alto

11.15 3000 siepi (maschile), batterie

11.40 Salto triplo (maschile), qualificazioni

11.45 Tiro del giavellotto (femminile), finale

11.55 4×400 (femminile), batterie

12.25 4×400 (maschile), batterie

13.00 200 metri (maschile), semifinali

13.20 200 metri (femminile), semifinali

16.00 Eptathlon, getto del peso

16.05 400 ostacoli (maschile), finale

16.15 Lancio del disco (maschile), finale

16.20 400 ostacoli (femminile), finale

16.35 200 metri (femminile), finale

16.45 200 metri (maschile), finale

16.55 3000 siepi (femminile), finale

17.10 Salto con l’asta (maschile), finale

17.15 Eptathlon, 200 metri

17.25 Getto del peso (femminile), qualificazioni

17.40 800 metri (maschile), finale

17.55 1500 metri (femminile), finale

18.05 Lancio del martello (femminile), finale

18.10 4×100 (femminile), batterie

18.40 4×100 (maschile), batterie

19.05 3000 metri (maschile), finale

19.25 400 metri (maschile), finale

19.35 400 metri (femminile), finale

PROGRAMMA EUROPEI U20 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, dalle ore 15.35 in poi.

Diretta streaming: Rai Play, dalle ore 15.35 in poi; Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI U20 ATLETICA

10.000 metri di marcia (femminile): Serena Di Fabio, Elisa Marini, Bianca Zoboli.

Tiro del giavellotto (maschile): Antonio Di Palma, Pietro Villa.

100 ostacoli: Veronica Ciccoloni, Matilda Lui, Alessia Succo.

110 ostacoli: Alberico Ghedina, Filippo Rizzi, Matteo Togni.

3000 siepi (maschile): Riccardo Ambrosio, Andreas Ghilarducci, Enrico Ricci.

Salto triplo (maschile): Francesco Crotti, Aldo Rocchi.

4×400 (femminile): Italia.

4×400 (maschile): Italia.

200 metri (maschile): Leo Oumar Domenis, Diego Nappi.

200 metri (femminile): Viola Canovi, Margherita Castellani, Elisa Valensin.

400 ostacoli (maschile): Tommaso Ardizzone.

Lancio del disco (maschile): Augusto Cecchetti, Francesco D’Angelo.

Getto del peso (femminile): Elettra Bernardis, Anita Nalesso.

800 metri (maschile): Umed Caraccio.

1500 metri (femminile): Melania Rebuli.

4×100 (femminile): Italia.

4×100 (maschile): Italia.