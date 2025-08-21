Sport invernali, “terribile incidente” per Eileen Gu. Mistero attorno alla due volte campionessa olimpica di Freestyle

Il mistero avvolge Eileen Gu, campionessa olimpica in carica nel Freestyle per quanto concerne Big Air e Half Pipe, nonché l’ atleta comunicativamente più forte negli sport della neve . Si parla di chi, a Milano Cortina 2026, dovrebbe catalizzare l’attenzione di sponsor e media come poche altre.

In Italia, purtroppo, non si percepisce appieno la grandezza mediatica di questo personaggio, a tutti gli effetti una Star sportiva globale. Per intenderci, si parla di chi ha contratti di sponsorizzazione per 22 milioni di dollari. In ambito femminile, solo le tenniste Iga Swiatek e Coco Gauff, smuovono capitali superiori. Si parla di una delle atlete più ambite dagli sponsor. Si parla di chi, sul red carpet della cerimonia inaugurale di Parigi 2024, ha fatto balenare i flash dei fotografi come poche altre.

La sino-americana, 22 anni da compiere fra pochi giorni, ha annunciato di essere stata coinvolta in un “incidente terribile” nella giornata di venerdì 15 agosto, durante una sessione di allenamento al Cardrona Alpine Resort, in Nuova Zelanda. La dinamica e le conseguenze non sono però affatto chiare. Lo ha comunicato lei stessa tramite la piattaforma social Weibo, scrivendo un messaggio per la verità criptico.

“Purtroppo un incidente molto grave si è verificato a causa di un errore umano. Spero di tornare sulla neve il più presto possibile, ma sto aspettando ancora conferme dagli specialisti. Devo concentrarmi appieno anche durante gli allenamenti, soprattutto prima di cominciarli, è molto pericoloso essere interrotta perché devo visualizzare i trick che dovrò fare. Per guadagnare tempo, non mi fermo a mangiare e vado in bagno il meno possibile. Quindi, per favore, non fatemi video e non fotografatemi mentre mi alleno”.

Cosa sia successo davvero e quali siano le conseguenze non è chiaro. Testimoni oculari affermano di averla vista “portata via in barella”. Leggendo tra le righe, si può ipotizzare che sia accaduto qualcosa relativo all’invadenza di qualcuno mentre l’atleta si stava preparando a svolgere una sessione. Quale sia l’errore umano e da parte di chi non è, al momento, dato a sapersi.

Gu, peraltro, aveva appena ripreso gli allenamenti dopo essersi infortunata seriamente ai Winter X Games di gennaio. Si attendono novità sulla vicenda, che sinora è stata riportata solo dal South China Morning Post. Non appena i media statunitensi se ne renderanno conto, l’accaduto avrà ben altra risonanza anche a livello globale.