Sport in tv oggi (martedì 5 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 5 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul ciclismo con la seconda tappa del Giro di Polonia. Una frazione impegnativa per i corridori e vedremo come Antonio Tiberi risponderà presente alle difficoltà del percorso odierno. Prende poi il via la Vuelta a Burgos, celebre corsa a tappe spagnola ideale per prepararsi in vista della Vuelta a España 2025 (23 agost-14 settembre).

Il tennis, poi, in primo piano con l’Open del Canada, tra Toronto e Montreal, che entrerà sempre più nel vivo per giocatori e giocatrici. In tutto questo, prendono il via i match di qualificazione per il 1000 di Cincinnati, con azzurri in campo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 5 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 5 agosto

11.37 Ciclismo, Vuelta a Burgos: prima tappa – Diretta streaming su RTVE Play.

13.00 Ciclismo, Giro di Polonia 2025: seconda tappa – Diretta streaming su Discovery+ e su DAZN.

16.30 Tennis, ATP Cincinnati: primo turno qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming.

(Nardi vs Mayo 4° match e inizio programma alle 16.30 italiane; Gigante vs Kypson 4° match e inizio programma dalle 16.30)

16.30 Tennis, WTA Cincinnati 2025: primo turno qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming.

(Cocciaretto vs Hon 1° match e inizio programma alle 16.30 italiane; Trevisan vs Sienna 2° match e inizio programma alle 16.30)

18.30 Calcio, Amichevole: Empoli vs Sassuolo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Amichevole: Nottingham Forest vs Fiorentina – Diretta streaming sul sito ufficiale della Fiorentina.

00.00 Tennis, WTA Montreal 2025: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW.

01.00 Tennis, ATP Toronto 2025: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.