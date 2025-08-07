Sport in tv oggi (giovedì 7 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Giovedì 7 agosto ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi i World Games, il tennis con i tornei ATP Masters 1000 di Toronto e Cincinnati e WTA 1000 di Montreal e Cincinnati, il ciclismo con il Giro di Polonia, la Vuelta a Burgos, l’Arctic Race of Norway ed il Tour de l’Ain, l’atletica con gli Europei U20, il volley femminile con i Mondiali U21, il basket femminile con gli Europei U20, e tanto altro ancora.

Nella seconda giornata dei World Games, in corso a Chengdu, in Cina, l’Italia vedrà in gara la squadra maschile di hockey inline, che sarà opposta all’Argentina, e gli azzurri Marco Bruno ed Elisa Roner nelle qualificazioni del compound di tiro con l’arco.

Inizierà l’ATP Masters 1000 di Cincinnati, con l’unico azzurro oggi in campo che sarà Matteo Arnaldi, opposto al transalpino Benjamin Bonzi, mentre non ci saranno azzurre impegnate nel WTA 1000 dell’Ohio. Si disputeranno inoltre le finali dell’ATP Masters 1000 di Toronto (singolare e doppio) e del WTA 1000 di Montreal (singolare).

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 7 agosto

03.00 World Games, seconda giornata – The World Games Live

05.00 Volley femminile, Mondiali U21: Italia-Cechia – VBTV

08.30 Atletica, Europei U20: prima giornata, sessione mattutina – eurovisionsport.com

12.00 Ciclismo, Giro di Polonia: quarta tappa – 12.20 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

12.05 Ciclismo, Vuelta a Burgos: terza tappa – 15.00 Bike Channel

13.50 Ciclismo, Arctic Race of Norway: prima tappa – 16.15 discovery+

14.30 Ciclismo, Tour de l’Ain: seconda tappa – 16.45 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

15.10 Atletica, Europei U20: prima giornata, sessione pomeridiana – Rai Sport HD, Rai Play

16.30 Basket femminile, Europei U20: quarti di finale, Italia-Israele – YouTube FIBA

17.00 Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati: 1° turno singolare (1° match dalle 17.00 Arnaldi-Bonzi) – Sky Sport Uno (fino alle 23.00), Sky Sport Tennis (fino a mezzanotte), Sky Sport Max (a rotazione con WTA 1000 Cincinnati), Sky Go, NOW (a rotazione con WTA 1000 Cincinnati), Tennis TV

17.00 Tennis, WTA 1000 Cincinnati: 1° turno singolare – Sky Sport Uno (fino alle 23.00), Sky Sport Tennis (fino a mezzanotte), Sky Sport Max (a rotazione con ATP Masters 1000 Cincinnati), Sky Go, NOW (a rotazione con ATP Masters 1000 Cincinnati), SuperTennis HD, SuperTenniX

23.00 Tennis, ATP Masters 1000 Toronto: finale doppio, Salisbury/Skupski-Cash/Glasspool – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV

00.00 di venerdì 8 agosto Tennis, WTA 1000 Montreal: finale singolare, Mboko-Osaka – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

Non prima dell’1.30 di venerdì 8 agosto Tennis, ATP Masters 1000 Toronto: finale singolare, Khachanov-Shelton – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV

