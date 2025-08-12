Nel nuovo appuntamento di Sprint Zone del martedì, l’ospite è Simone Bertelli, giovane talento italiano del salto con l’asta. A soli 20 anni, l’atleta torinese ha conquistato il titolo europeo Under 23 a Bergen (Norvegia), bissando il successo continentale già ottenuto nella categoria Under 20 nel 2023 a Gerusalemme. Il 2025 è già una stagione straordinaria per Bertelli, con il nuovo primato personale di 5,70 metri e un obiettivo chiaro: qualificarsi ai Mondiali di atletica di Tokyo in programma a settembre. Attualmente, il ranking mondiale lo vede tra i 36 qualificati provvisori, ma al 35º posto: una posizione che non gli consente ancora di essere certo della partecipazione. La corsa verso Tokyo resterà aperta fino al 24 agosto, data ultima per la chiusura delle liste. Conduce: Ferdinando Savarese.