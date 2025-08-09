Serena Di Fabio, marcia divina agli Europei U20: argento dopo un duello in salsa spagnola, il futuro del tacco e punta

Serena Di Fabio ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella 10.000 metri di marcia agli Europei Under 20 di atletica, regalando così all’Italia il quarto alloro di questa spedizione dopo gli ori di Kelly Doualla (100 metri) ed Erika Saraceni (salto triplo) e l’argento di Daniele Inzoli (salto in lungo). Dopo aver trionfato nella rassegna continentale riservata agli under 18 nella passata annata agonistica, la 17enne (diventerà maggiorenne il prossimo 23 novembre, dunque ha gareggiato contro rivali più grandi) si è confermata su un podio internazionale, a riprova di un talento notevole.

Il futuro del tacco e punta tricolore è di fronte ai nostri occhi. L’abruzzese ha firmato il nuovo record italiano under 20, tagliando il record in 43:56.25 e ritoccando sensibilmente il vecchio primato nazionale di categoria che Noemi Stella deteneva da dieci anni (44:43.78). Serena Di Fabio è rimasta nel gruppetto delle otto battistrada con grande personalità, tenendo agevolmente il ritmo scandito dalla francese Le Roch (4:32 al chilometro per metà gara). Poco dopo il transito ai 5000 metri (22:41) è stata proprio l’azzurra a imprimere un cambio di andatura, tirando un doppio 4:14 per il sesto e il settimo chilometro.

Si sono così staccate Le Roch, Meilan, Ventura, Stankovic e Di Fabio è rimasta sola con la spagnola Sofia Santacreu. In quel momento è iniziato un testa a testa splendido con la Campionessa d’Europa Under 20 in carica, che a seicento metri dal traguardo ha accelerato e si è involata verso la conferma del titolo continentale di categoria con il tempo di 43:47.89. La medaglia di bronzo è finita al collo dell’altra iberica Aldara Meilan (44.15.89), Elisa Marini ottava con il personale di 45:43.92, Bianca Zoboli undicesima (47:31.79).