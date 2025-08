Sara Curtis vola nelle batterie dei 50 stile libero ai Mondiali: record italiano e in semifinale col 3° tempo!

Riprende con vigore la corsa di Sara Curtis nel penultimo giorno di gare dei Mondiali 2025 di nuoto in vasca lunga. Alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, l’azzurra era chiamata all’impegno nelle batterie dei 50 stile libero femminili, reduce dalla prima finale in carriera in una rassegna iridata assoluta nei 100 sl, prima azzurra a centrare quest’obiettivo.

Si può affermare che la piemontese abbia resettato molto bene rispetto alle emozioni dell’atto conclusivo, che non l’ha soddisfatta dal punto di vista squisitamente cronometrico. Per questo, Sara andava in cerca di una risposta proprio nelle heat ed è arrivata: record italiano in 24.41, migliorando di due centesimi rispetto al suo primato nazionale.

Una prestazione in cui si sono confermate le sensazioni di questo campionato, ovvero un’atleta in possesso di una grande velocità di base più della resistenza alla stessa. Un aspetto che non le ha permesso di migliorarsi nei 100 sl, ma potrebbe regalarle qualcosa di grande nel 50. Pertanto, approdo in semifinale col terzo tempo dell’overall, preceduta solo dall’australiana Meg Harris (24.32) e dall’olandese Milou van Wijk (24.39).

La grande favorita della vigilia, Gretchen Walsh, ha un po’ scherzato col fuoco, volendo gareggiare un po’ al risparmio vista la finale di oggi nei 50 farfalla in cui è impegnata. L’americana ha stampato il tempo di 24.79 (14° crono). Proprio per l’atto conclusivo dei 50 delfino, Silvia Di Pietro ha deciso di non prendere parte alla prova.