Sara Curtis ancora distante dalle medaglie mondiali nei 100 sl. Oro a Steenbergen

Qualcosa è mancato. Sara Curtis non è riuscita a mettere insieme i pezzi del puzzle come avrebbe voluto nella finale dei 100 stile libero femminili ai Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. Nella World Aquatics Championships Arena, l’atto conclusivo della gara regina non ha sorriso alla piemontese, alla prima finale assoluta in un contesto del genere.

Si era detto in sede di presentazione che sarebbe servita una distribuzione perfetta. Curtis ha cercato di passare un po’ più forte rispetto a ieri nei primi 50 metri, nel tentativo di avere poi anche un po’ più di energia nella seconda vasca. Lo split di 25.28 a metà gara era giusto, ma il problema è che la 18enne piemontese non ha avuto quella progressione che si sperava.

La resistenza alla velocità è mancata e il crono che è venuto fuori non è stato quello che Sara desiderava, ovvero l’ottavo di 53.41. Per salire sul podio sarebbe servito migliorare il record italiano di 53.01, probabilmente l’obiettivo vero e proprio dell’azzurra, che però in questa rassegna iridata non ha mai trovato il giusto ritmo negli ultimi 50.

Alla fine della fiera, l’olandese Marrit Steenbergen ha concesso il bis e si è messa al collo il metallo più pregiato di 52.55 davanti all’australiana Mollie O’Callaghan (52.67) e all’americana Torri Huske (52.89). Prime cinque atlete sotto i 53″, visto il quarto e quinto posto in 52.91 e 52.98 dell’altra oranje Milou van Wijk e della russa Daria Klepikova.