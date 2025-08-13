Quante posizioni guadagna Lucia Bronzetti nel ranking WTA: balzo in avanti con gli ottavi a Cincinnati

Lucia Bronzetti comincia a ritrovare le sensazioni della parte finale della scorsa stagione e avanza la sua candidatura come seconda singolarista azzurra verso le Finals di Billie Jean King Cup (dal 16 settembre a Shenzhen), vincendo tre partite consecutive di alto livello al terzo set e approdando agli ottavi di finale nel WTA 1000 di Cincinnati.

La 26enne romagnola, capace di battere sul cemento dell’Ohio nell’ordine la cinese Zhu Lin, la russa naturalizzata australiana Daria Kasatkina e la lettone Jelena Ostapenko, ha già portato a casa un centinaio di punti preziosi ed è sicura di rientrare da lunedì prossimo tra le migliori 60 al mondo. In realtà ad oggi Bronzetti sarebbe virtualmente 56ma e nella peggiore delle ipotesi potrà perdere due o tre posizioni da qui alla fine del torneo.

La numero 2 d’Italia ha come best ranking il 46° posto raggiunto nell’aprile 2024, ma per aggiornarlo al termine di questa settimana dovrebbe raggiungere come minimo la semifinale a Cincinnati. Al prossimo turno la nativa di Rimini dovrà realizzare una grande impresa per avere la meglio sulla padrona di casa statunitense Coco Gauff, vincitrice in stagione del Roland Garros e seconda testa di serie del tabellone.

RANKING WTA LUCIA BRONZETTI 18 AGOSTO

Ranking venerdì 8 agosto: 968 punti, 61° posto.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi di finale: 1068 punti, 56° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1163 punti, 51° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1338 punti, 41° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1598 punti, 30° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1948 punti, 23° posto virtuale.