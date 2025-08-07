Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone ospite Pietro Arese Il 25enne mezzofondista torinese, che vive e si allena da anni a Varese, dopo la grande stagione 2024 nei 1500 metri con il bronzo degli Europei di Roma e l’ottavo posto alle Olimpiadi di Parigi con il record italiano, ha iniziato il 2025 con un problema fisico, la cui origine non è stata subito identificata, che lo ha ampiamente frenato nella preparazione invernale e costretto a un graduale ritorno alle gare da inizio giugno, culminato però con una buona dimostrazione di forma nel corso dei recenti Assoluti di Caorle, dove ha conquistato il titolo nei 5000 metri, e ottenuto un positivo secondo posto nei 1500 dietro a Federico Riva che sta vivendo un periodo straordinario. Grazie al fatto che i mondiali di Tokyo inizieranno dal 13 settembre, le sue possibilità di crescere ancora di condizione sono elevate, e infatti specie dopo le gare di Caorle dove ha ritrovato delle buone sensazioni, si dichiara ottimista per l’appuntamento iridato in Giappone e fiducioso di poter puntare a un’altra finale dopo quella dei giochi a cinque cerchi. Conduce: Ferdinando Savarese