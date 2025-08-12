Perché é stato interrotto il match di Jasmine Paolini a Cincinnati: punteggio e gli altri incontri sospesi

Hanno il loro da fare gli organizzatori del torneo di Cincinnati. Nel torneo combined (uomini e donne), della tipologia 1000, di contrattempi ce ne sono stati diversi. Problemi legati all’applicazione della tecnologia in campo (rivelatore automatico dell’out) sono stati molteplici e ieri si è dovuto prendere atto di un blackout e di un problema legato all’allarme, che ha iniziato a suonare nel corso della partita tra Jannik Sinner e Gabriel Diallo.

Oggi è stato uno scroscio di pioggia a interrompere il gioco nel momento in cui Jasmine Paolini aveva iniziato il match contro l’americana Ashlyn Krueger. Il gioco non riprenderà prima delle 20.30 italiane, ma vista la schiarita che c’è stata in questi ultimi minuti, è lecito aspettarsi che non bisognerà attendere molto per il ritorno in campo dell’azzurra e degli altri tennisti.

Ricordiamo che i campi dell’Ohio non sono dotati di copertura in caso di perturbazione e, necessariamente, bisogna intervenire con dispositivi ad hoc per effettuare un corretto intervento di asciugatura della superficie. Una giornata in cui saranno protagonisti in casa Italia anche Luca Nardi e Lucia Bronzetti, parlando del tabellone di singolare.

Da ricordare invece l’esordio positivo di Simone Bolelli e di Andrea Vavassori, vittorioso nel doppio contro la coppia Nathaniel Lammons/David Pel, mentre dovrà scendere in campo il duo formato da Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, eliminati in maniera sorprendente nel singolare.

Di seguito il programma odierno dei match e i risultati finora maturati prima dell’interruzione per l’arrivo di Giove Pluvio:

RISULTATI ATP/WTA CINCINNATI 2025

Martedì 12 agosto

P&G Center Court

Sessione diurna

Ore 17:00 Reilly Opelka (USA)- Francisco Comesana (ARG) 7-6 (4) 4-6 5-4 (40-40)

Hamad Medjedovic (SRB)- Carlos Alcaraz (ESP) [2]

Dayana Yastremska (UKR) [32]– Coco Gauff (USA) [2]

Sessione serale

Non prima delle 1:00 Magda Linette (POL) [31]- Jessica Pegula (USA) [4]

Ben Shelton (USA) [5] – Roberto Bautista Agut (ESP)

Grandstand

Sessione diurna

Ore 17:00 Iva Jovic (USA)-Barbora Krejcikova (CZE) 4-6 6-3 2-6

Jasmine Paolini (ITA) [7]– Ashlyn Krueger (USA) [26] 0-0 (15-15)

Karen Khachanov (RUS) [14]– Jenson Brooksby (USA) [WC] non iniziata

Sessione serale

Non prima delle 1:00 Brandon Nakashima (USA) [27] – Alexander Zverev (GER) [3]

Clara Tauson (DEN) [16]- Veronika Kudermetova (RUS)

Court 3

Ore 17:00 Alexei Popyrin (AUS) [21]- Andrey Riblev (RUS) [9] 7-6 (5) 6-7 (5) 1-2

Jakub Mensik (CZE) [16]- Luca Nardi (ITA) [LL] non iniziata

Varvara Gracheva (FRA) [Q]- Karolina Muchova (CZE) [11] non iniziata

Lucia Bronzetti (ITA) – Jelena Ostapenko (LAT) [23] non iniziata

Champions’ Court

Ore 17:00 Ella Seidel (GER) [Q]- McCartney Kessler (USA) [29] 6-4 2-6 7-6 (6)

Romain Arneodo/Robert Galloway (MON/USA) –Tallon Griekspoor/Alex Michelsen (NED/USA) non iniziata

Christian Harrison/Evan King (USA) [7]- Andre Goransson/Sem Verbeek (SWE/NED) non iniziata

Jiri Lehecka(CZE) [22] – Adam Walton (AUS) non iniziata

Peyton Stearns/Marketa Vondrousova (USA/CZE) – Timea Babos/Luisa Stefani(HUN/BRA) [7] non iniziata

Court 10

Ore 17:00 Simone Bolelli/Andrea Vavassori (ITA) [6]– Nathaniel Lammons/David Pel (USA/NED) 6-4 6-4

Giuliana Olmos/ Aldila Sutjiadi (MEX/INA) -Gabriela Dabrowski/ Erin Routliffe (CAN/NZL) [2] non iniziata

Alternate– Nicole Melichar-Martinez/ Liudmila Samsonova(USA/RUS) non iniziata

Shuko Aoyama/Cristina Bucsa(JPN/SPA)- Caty McNally-Linda Noskova(USA/CZE) non iniziata

Alternate-Asia Muhammad/ Demi Schuurs (USA/NED) [5] non iniziata

Court 4

Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego (ITA)– Maximo Gonzalez/Andres Molteni(ARG) non iniziata

Luciano Darderi/Stefanos Tsitsipas (ITA/GRE) – Hugo Nys/ Edouard Roger-Vasselin (MON/FRA) non iniziata

Fernando Romboli/ John-Patrick Smith (BRA/AUS)– Joe Salisbury/Neal Skupski(GBR) [5] non iniziata

Yuki Bhambri/ Michael Venus (IND/NZL)– Francisco Cabral/ Lucas Miedler (POR/AUT) non iniziata