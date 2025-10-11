Pattinaggio di figura: Bianchi-Basile terzi al Grand Prix Junior di Abu Dhabi, cambia la classifica maschile

Si conclude con un altro, splendido, piazzamento sul podio l’ultima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Zoe Bianchi e Daniel Basile hanno infatti conquistato la terza posizione nella danza sul ghiaccio in quel di Abu Dhabi, raccogliendo un altro posto in top 3 dopo quello di Baku.

Gli azzurrini nello specifico hanno confermato quanto fatto nella rhythm dance, pattinando una free da 89.78 (49.28, 40.50), nuovo primato personale, raggiungendo il totale di 146.42 maturato grazie ad un segmento in cui sono riusciti a raccogliere un GOE positivo in tutti gli elementi presentati. A trionfare sono stati invece gli statunitensi Hana Maria Aboian-Daniiò Veselukhin, abili a sciorinare 100.41 (54.89, 45.52) per 167.11 davanti ai transalpini Dania Moudan-Theo Bigot, secondi con 95.47 (52.29, 42.88) per 157.68. Undicesimi invece Martina Lavazza-Raphael Raymond Meunier con 67.83 (38.45, 31.38) per 111.46.

Salta completamente il banco invece nella gara individuale maschile, con la vittoria a sorpresa dell’americano Lucius Kazanecki, quarto nel corto e primo nella classifica finale con 146.62 (78.96, 67.66) per 219.63 precedendo di una lunghezza il belga Denis Krouglov, secondo con 142.89 (72.36, 70.53) per 218.19. Solo terzo il favoritissimo Sean Takahashi, rallentato da un libero falloso che non gli ha concesso di andare oltre 135.29 (63.12, 72.17) per 216.72.

Dalla prossima settimana comincerà il circuito Grand Prix riservato alla massima categoria. Il primo appuntamento sarà il Grand Prix De France.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCI