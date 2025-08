Penultima giornata di batterie alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, la casa del nuoto tra le corsie di questi Mondiali 2025 degli sport acquatici. Una mattinata in Asia positiva per gli azzurri che si sono disimpegnati nel programma previsto.

Nei 50 stile libero femminili Sara Curtis ha mostrato chiari segnali di vitalità, stampando il crono di 24.41 (3° tempo dell’overall) e migliorando il suo primato italiano di 0.02. Una bella dimostrazione di forza della 18enne piemontese, che in semifinale vorrà dare un seguito. A precederla nella graduatoria del mattino solo l’australiana Meg Harris (24.32) e l’olandese Milou van Winkg (24.39). Non ha preso parte a questa gara Silvia Di Pietro, visto il suo impegno nella finale dei 50 farfalla di oggi.

Thomas Ceccon ha rinunciato alla heat dei 50 dorso, per focalizzarsi nell’atto conclusivo dei 100 farfalla. È spettato a Christian Bacico tenere alto il vessillo italico e si può dire che nel classe 2005 italiano un po’ di stanchezza inizia ad affiorare. Il 24.89 (15° tempo) è valso la qualificazione per un centesimo in semifinale. Chiaramente, se si vorrà andare in finale, bisognerà salire di livello. A guidare le fila troviamo il russo Kliment Kolesnikov (24.08) davanti al sudafricano Pieter Coetze (24.36), oro nei 100 e argento nei 200 dorso, e il ceco Miroslav Knedla (24.52).

Nelle batterie dei 50 rana donne Anita Bottazzo (30.42) e Benedetta Pilato (30.46) hanno ottenuto il settimo e ottavo tempo di ingresso al penultimo atto, senza brillare particolarmente. Il riferimento è sopratutto alla pugliese, che ha parlato apertamente ai microfoni di una condizione non eccelsa. E così la lituana Ruta Meilutyte sembra avere tutto per dominare la scena, visto il suo 29.82, unica a infrangere il muro dei 30″.

Nella 4×100 stile libero mista l’Italia ha centrato l’obiettivo qualificazione alla finale col sesto tempo di 3:24.84. Non eccellenti le frazioni di Manuel Frigo (48.47), Lorenzo Zazzeri (48.46) e di Chiara Tarantino (54.53), mentre convincente Emma Virginia Menicucci in 53.38. Proprio l’ultima frazione ha permesso al Bel Paese di essere nell’atto conclusivo. Una finale in cui gli USA hanno ottenuto il miglior riscontro cronometrico di 3:21.48. Ci saranno nella sessione serale nuovi inserimenti nel quartetto, come Curtis e forse anche Carlos D’Ambrosio.

A chiudere il programma sono stati i 1500 stile libero maschili, senza azzurri, col tedesco Florian Wellbrock che, dopo aver conquistato 4 ori nelle acque libere dell’isola di Sentosa, vuol recitare un ruolo di primo livello anche nelle trenta vasche. Il teutonico ha ottenuto il miglior tempo di 14:44.81 davanti al campione del mondo in carica degli 800 sl, Ahmed Jaouadi (14:44.95), e al giovane turco Kuzey Tuncelli (14:45.28). Finale di domani in cui ci saranno anche il tedesco Sven Schwarz (14:45.31), il campione olimpico in carica (primatista del mondo), Bobby Finke (14:45.70), l’australiano Sam Short (14:46.24), l’ungherese Zalan Sarkany (14:47.89) e il francese Damien Joly (14:51.06).