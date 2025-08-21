Calato il sipario sul terzo giorno di batterie dei Mondiali juniores 2025 di nuoto a Otopeni. Nella vasca da 50 metri rumena, si sono tenute le heat che hanno definito il quadro della situazione in vista della sessione serale che avrà inizio a partire dalle ore 17.00 italiane.

Una mattinata con emozioni particolari per l’Italia. Ha destato sensazione, in primis, la squalifica di Carlos D’Ambrosio nei 50 stile libero, distanza meno gradita dall’italo-cubano. Un’irregolarità in un particolare ravvisata dalla giuria è costata la sanzione, poco dopo aver toccato la piastra in 22.37, un crono da pass semifinali. La squadra italiana ha deciso di fare ricorso e l’azzurrino è stato riammesso e rientra in gioco per le semifinali, ricordando la dinamica di Nicolò Martinenghi nei Mondiali 2025 seniores di Singapore nei 100 rana. In vetta all’overall troviamo l’ucraino Nikita Sheremet (21.82) a precedere il britannico Jacob Mills (21.98), gli unici due ad aver infranto la barriera dei 22″. Eliminato l’altro italiano Daniel D’Agostino (22° in 23.01).

Missione compiuta e pass per la finale nella staffetta 4×100 sl mista tricolore. Francesco Ceolin (50.22), Gabriele Valente (49.20), Chiara Sama (55.57) e Ludovica Di Maria (54.60) hanno ottenuto il terzo tempo di 3:29.59, preceduti nell’overall dagli USA (3:28.50) e dalla Gran Bretagna (3:28.64). Vedremo se ci saranno dei nuovi inserimenti come D’Ambrosio e Alessandra Mao.

Nelle batterie dei 50 farfalla donne Caterina Santambrogio si è qualificata per le semifinali col 14° tempo di 26.92, nell’overall comandato dalla giapponese Mizuki Hirai (26.09) davanti alla neozelandese Zoe Pedersen (26.17) e alla danese Martine Damborg (26.35). Eliminata Lucia Tassinario (19ma in 27.27). Nei 50 dorso Daniele Del Signore si è disimpegnato bene toccando la piastra in 25.42 (5° crono dell’overall), dove l’americano Gavin Keogh è stato il migliore in 25.18. Niente da fare, invece, per Irene Burato (18ma in 1:10.59) e Mia Franco (19ma in 1:10.68) nelle heat dei 100 rana donne. Batterie in cui la tedesca Lena Ludwig ha stampato il miglior riscontro di 1:08.22, precedendo la lituana Smilte Plytnykaite (1:08.46) e l’australiana Hayley Mackinder (1:08.50).

Niente finale per Benedetta Boscaro nei 200 dorso femminili. La nostra portacolori ha ottenuto il 22° tempo di 2:17.15, nella specialità in cui la statunitense Charlotte Crush ha siglato il best-time di 2:08.08 davanti alla connazionale Audrey Derivaux (2:08.29) e alla canadese Madison Kryger (2:12.18). In conclusione, nelle serie lente degli 800 stile libero uomini, Francesco Volpe si è classificato quarto in 8:03.85, preceduto dal cinese Chen Shengxin (7:55.63), che ha stabilito il primato dei campionati, dal greco Vasileios Kakoulakis (7:58.90) e dall’australiano Tex Cross (7:58.99).