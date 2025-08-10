Nuoto pinnato, nessun podio per l’Italia nel primo giorno di gare ai World Games 2025: Orsi settimo nei 50 bi-pinne

Calato il sipario sulla prima giornata di gare del nuoto pinnato in quest’edizione 2025 dei World Games. Nella piscina del Chengdu Sport University Sancha Lake Campus Natatorium, non sono arrivate le medaglie per i nostri portacolori presenti nelle finali.

Nell’atto conclusivo dei 50 metri bi-pinne Marco Orsi si è classificato settimo col tempo di 41.80. Il successo è andato al polacco Szymon Antoni Kropidlowsk, autore del nuovo record del mondo di 40.45, a precedere l’ungherese Szebasztian Szabo Gyoergyei (40.57) e il russo Aleksei Fedkin (41.24).

Il miglior piazzamento in casa Italia c’è stato nella staffetta femminile 4×100 superficie. Giulia Bruni (40.83), Anna Raffaeta (40.26), Giorgia Destefani (40.74) e Giorgia Scagliarini (42.28) si sono classificate in sesta posizione col tempo di 2:44.11. L’oro è stato conquistato dalla Cina (2:36.06) davanti alla Colombia (2:36.54) e all’Ucraina (2:36.82).

Nell’ultima finale con presente tricolori sui blocchetti al via, vanno segnalati il settimo e ottavo posto della già citata Giorgia Destafani (22.24) e di Viola Magoga (22.58) nei 50 metri bi-pinne. Una gara in cui c’è stata l’affermazione della magiara Petra Senanszky (20.59) davanti alla cinese di Taipei Huang Mei Chien e alla russa Valeriia Andreeva (21.80). Una giornata in cui la compagine ungherese è stata protagonista, nel complesso, con 1 oro e 2 argenti.