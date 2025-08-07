Nuoto, Lisa Angiolini e Alessandro Pinzuti conquistano i titoli nazionali nei 50 rana a Chianciano Terme

Calato il sipario su un’altra giornata di gare agli Assoluti di categoria di nuoto a Chianciano Terme. Nella piscina toscana Simone Cerasuolo non si è riproposto nei suoi 50 rana, dopo il trionfo a Singapore. Spazio, quindi, ad Alessandro Pinzuti che ha conquistato il titolo tricolore dell’unica vasca in 27.59 precedendo nell’overall dei “Seniores” Flavio Mangiamele (27.63) e Federico Rizzardi (27.68).

Nella medesima prova al femminile, Lisa Angiolini si è tolta la soddisfazione di replicare dopo quanto fatto nella doppia distanza, prevalendo col tempo di 30.99, la sola atleta in gara ad abbattere il muro dei 31″. Alle sue spalle si sono classificate Irene Mati (31.30) e Viviane Graif (31.32).

Nei 100 stile libero maschili Matteo Oppioli ha suonato la campana in 49.42, mettendosi alle spalle un Federico Burdisso che si è prestato a questo stile (49.57) e Giovanni Carraro (49.64). Nella gara regina al femminile c’è stata l’affermazione di Viola Scotto Di Carlo in 55.76 davanti ad Agata Maria Ambler (56.43) e a Veronica Quaggio (56.47).

Nei 400 misti maschili Simone Spediacci si è imposto col crono di 4:18.24, mettendosi alle spalle Samuele Martelli (4:18.44) e Matteo Vasarri (4:22.39). Nella gara femminile è arrivata la firma di Giada Alzetta in 4:45.32, che ha conquistato il titolo davanti a Francesca Fresia (4:45.59) e a Ludovica Patetta (4:47.16). A conclusione, negli 800 stile libero Matteo Diodato (8:03.95) e Antonietta Cesarano (8:38.44) hanno conquistato il successo.