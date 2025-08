Nuoto in tv oggi, Mondiali 2025: orari semifinali e finali 2 agosto, programma, streaming, azzurri in gara

I Mondiali di nuoto 2025 propongono oggi, sabato 2 agosto, la penultima giornata di gare. Nella World Aquatics Championship Arena di Singapore verranno messi in palio ben sei titoli iridati, in un programma sempre più ricco che comincerà nella nottata con le batterie. L’Italia spera di arricchire il suo medagliere, fermo dopo la giornata di ieri.

Il Bel Paese potrà contare nuovamente su Thomas Ceccon, alle prese con l’ultimo atto dei 100 farfalla. Ieri l’azzurro ha siglato nella semifinale il nuovo record italiano in 50.42 e si è proiettato in finale alla ricerca di una medaglia. L’imprevedibile italiano non è sicuramente il favorito numero uno ma nella giusta condizione tutto può essere possibile.

Occhi puntati anche su Simona Quadarella, in gara nella finale 800 stile libero. Katie Ledecky parte sempre come super favorita ma l’azzurra può dire la sua in ottica medaglie. Torna in gara anche Benedetta Pilato nei 50 rana donne, con le batterie nella notte e le eventuali semifinali nel pomeriggio italiano. Scopriamo insieme il programma serale della sesta giornata, con tutti gli italiani in gara.

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO

Sabato 2 agosto (orari italiani)

Sessione serale

13:02 50 farfalla donne – Finale

13:09 50 stile libero uomini – Finale

13:17 200 dorso donne – Finale

13:27 50 rana donne – Semifinali

13:43 100 farfalla uomini – Finale

13:51 50 stile libero donne – Semifinali

14:07 50 dorso uomini – Semifinali

14:21 800 stile libero donne – Finale

14:42 4×100 stile libero mista – Finale

AZZURRI IN GARA

13:02 50 farfalla donne – Finale – Silvia Di Pietro

13:09 50 stile libero uomini – Finale – Leonardo Deplano

13:17 200 dorso donne – Finale – Nessuna italiana al via

13:27 50 rana donne – Semifinali – ev. Benedetta Pilato, Anita Bottazzo

13:43 100 farfalla uomini – Finale – Thomas Ceccon

13:51 50 stile libero donne – Semifinali – ev. Sara Curtis, Silvia Di Pietro

14:07 50 dorso uomini – Semifinali – ev. Thomas Ceccon, Christian Bacico

14:21 800 stile libero donne – Finale – Simona Quadarella

14:42 4×100 stile libero mista – Finale – ev. Italia

DOVE VEDERE I MONDIALI DI NUOTO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 13.00 alle 13.30 e su Rai 2 dalle 13.30. Per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, NOW

Diretta Live testuale: OA Sport