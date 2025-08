Si è conclusa con un quarto posto amaro l’avventura dell’Italia nei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella World Aquatics Championships Arena di Singapore, la 4×100 mista maschile si è fermata ai piedi del podio, a 0.10 dal terzo gradino degli USA. Una prova in cui si sono confermati i timori della vigilia relativamente a una frazione a farfalla, anello debole del quartetto, e a un Nicolò Martinenghi non nella condizione in cui aveva iniziato il percorso.

Thomas Ceccon ci teneva a vincere una medaglia e lo si è compreso dall’approccio nella sua frazione di lancio a dorso. Un passaggio ai 50 metri più rapido della prova individuale e un tempo di 0.10 migliore della gara in cui ha conquistato l’argento. Un 51.80 che gli avrebbe regalato l’oro, motivo per cui ci può essere del rammarico per la gestione di quella finale da parte di Thomas.

Azzurri davanti a tutti nel cambio dorso-rana e Tete che non è riuscito a trovare una frazione da 57″ che sarebbe servita per tenere a distanza di sicurezza la Russia e la Francia e a costruirsi un ulteriore margine sugli USA. E poi la frazione di Federico Burdisso a delfino, costata il podio. Troppo lento il lombardo col suo 51.17, anche rispetto allo split del mattino di 50.69.

48 centesimi che avrebbero potuto consentire a Carlos D’Ambrosio di gestire la furia di Jack Alexy a stile libero e, nello stesso tempo, essere ancora in qualche in modo in gara rispetto a russi e francesi. Di seguito i tempi nelle singole frazioni della staffetta 4×100 mista maschile italiane:

TEMPI DI FRAZIONE 4X100 MISTA MASCHILE ITALIANA MONDIALI 2025 NUOTO

ITA – Italy 3:28.72

CECCON Thomas 51.80

MARTINENGHI Nicolò 58.42

BURDISSO Federico 51.17

D’AMBROSIO Carlos 47.33