MXGP, si torna in azione in Svezia. A Uddevalla Lucas Coenen vuole il sorpasso su Febvre

Dopo un weekend di riposto si torna in pista per quanto riguarda il mondiale motocross 2025. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, sarà tempo del Gran Premio di Svezia, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale MXGP.

La stagione entra ufficialmente nel suo rush finale e ogni gara o punto potrebbero fare la differenza a livello di assegnazione del titolo iridato. Un titolo iridato che rimane ancora in bilico ed è conteso dai due grandi protagonisti di questa annata che, forse partita un po’ in sordina, ci ha saputo comunque regalare grandi emozioni e colpi di scena.

Dopo la tappa delle Fiandre della scorso settimana al comando della classifica troviamo sempre Romain Febvre, ma il francese della Kawasaki ha sempre più il fiato sul collo di Lucas Coenen. Il belga, in sella alla KTM, rosicchiando un punto dopo l’altro si è portato a sole 9 lunghezze di distacco dal rivale, per un finale di stagione che si annuncia letteralmente elettrizzante.

Lo vedremo anche in questo weekend, quando il Mondiale MXGP farà tappa in Svezia, più precisamente sul tracciato di Uddevalla con i due grandi rivali che incroceranno ancora le armi per la vetta della graduatoria. La rimonta di Lucas Coenen sembra ormai pronta a completarsi, ma Romain Febvre, dall’alto della sua esperienza, farà di tutto per rispondere per le rime. Il titolo della classe regina se lo giocheranno loro due.