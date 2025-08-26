MotoGP, Morbidelli ricorda il 2015 nel paragone tra Marquez e Rossi: “Marc incredibile, ma ho una riserva”

Ormai è soltanto una questione di formalità. Marc Marquez fine settimana dopo fine settimana si avvicina sempre di più alla vittoria del Mondiale MotoGP 2025. Per lo spagnolo sarò il nono titolo della carriera. Una cifra importante, in quanto egualitaria ai successi di Valentino Rossi.

Non a caso, seppur in anticipo, appassionati e addetti ai lavori stanno cominciando a prendere in mano le statistiche, mettendo a confronto due dei piloti più influenti di sempre nella MotoGP. Come in tutti i casi analoghi, l’opinione pubblica è sostanzialmente divisa tra chi preferisce l’irruenza spregiudicata dell’iberico, e chi invece la classe e l’istrionismo del “Dottore”.

Nelle scorse ore ad esprimersi sull’argomento è stato Franco Morbidelli, uno dei grandi pupilli di Rossi reduce da un davvero positivo weekend al Balaton Park, dove ha tra l’altro annunciato il rinnovo con la Pertamina Enduro VR46 Racing. “Morbido”, intercettato dai microfoni della testata spagnola AS Sport, si è “schierato” ovviamente nei confronti del suo mentore, rievocando per l’occasione la brutta pagina del 2015, quella contrassegnata dall’asperità tra Valentino e Jorge Lorenzo rovinata proprio dalle numerose scorrettezze da parte di Marquez, antipatico terzo incomodo.

“Faccio uno sforzo mettendo da parte la mia amicizia con Valentino – ha detto Morbidelli – Al momento, Marquez ha otto titoli, quando vincerà questo Campionato arriverà a nove, esattamente come Vale. I numeri quindi li mettono alla pari e penso che entrambi saranno considerati tra i tre o cinque più grandi della storia. Marc ha fatto qualcosa di stimolante, oltre che di incredibile, però ho una riserva sulla sua carriera: mi riferisco al 2015. Alcuni sceglieranno Marquez, altri Rossi. Io scelgo Vale. Per come l’ha fatto e per il contributo che ha dato a questo sport, portandolo al alto livello. Marc è fantastico, ma non ci è riuscito“.