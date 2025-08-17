MotoGP, Massimo Rivola: “Abbiamo ottenuto il massimo risultato possibile, gran lavoro di Bezzecchi”

Marco Bezzecchi ha ottenuto il terzo posto nel GP d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Spielberg, il pilota dell’Aprilia ha lottato fino alla fine per la conquista di un piazzamento migliore, ma le Ducati degli spagnoli Marc Marquez e Fermin Aldeguer si sono rivelate più performanti.

Il romagnolo, in tutto questo, ha dato una dimostrazione di consistenza. Colpito da quanto accaduto è stato il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola: “Il sogno per Aprilia era vincere in Austria, però direi che ci possiamo accontentare. A due secondi da Marc Marquez su Ducati: direi che è un bel passo in avanti. Marco ha fatto una gara fantastica, ha avuto anche la forza e il carattere per resistere all’inizio ma non aveva quel passo lì“, ha dichiarato a Sky Sport.

“Sono molto contento per la squadra, di come abbiamo lavorato questo week end e per fortuna Jorge Martin non si è fatto male. Sappiamo che non siamo i più forti qua, ma sappiamo di esserlo su altre piste. Fare Top 5, o ancora meglio podio, va benissimo. Noi dobbiamo puntare a vincere ovunque“, ha sottolineato il manager italiano in relazione all’incidente dello spagnolo, campione del mondo dell’anno scorso.