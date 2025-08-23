MotoGP, Marco Bezzecchi: “Bellissimo risultato, ma mi manca qualcosa in termini di passo”

Marco Bezzecchi emerge dalle sabbie mobili di un Q1 particolarmente pericoloso e piazza la zampata quando più conta, ottenendo un prezioso secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria 2025 di MotoGP. Una conferma importante ad alti livelli sul giro secco dopo la pole position di una settimana fa in Austria per il romagnolo dell’Aprilia, battuto stamattina solamente dal solito Marc Marquez e candidato ad un posto sul podio verso la Sprint e soprattutto la gara lunga della domenica.

“Sono contento. Purtroppo ieri abbiamo avuto veramente tanti problemi, non riuscivo mai a fermare la moto. Anche stamattina all’inizio mi sembrava di non essere a posto, poi ho detto ai ragazzi di lasciare tutto così e ho cercato di girarci sopra abituandomi un po’. Questa è stata la svolta. In Q1 già mi ero sentito bene, è un bellissimo risultato“, dice Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport.

“Ci manca ancora qualcosa in termini di passo. Purtroppo ci siamo arrivati un po’ troppo tardi, quindi gli altri sono un po’ più veloci, ma cercheremo di lavorare. Qualche miglioramento comunque c’è stato, però Marquez e le KTM qui sono velocissimi e anche Di Giannantonio ha fatto un grande step e stamattina di passo era tra i migliori“, il commento del pilota italiano dopo la qualifica sul nuovo circuito del Balaton Park.