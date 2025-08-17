MotoGP, Marc Marquez: “Felice della mia prima vittoria in Austria, avevo bisogno della moto rossa…”

Marc Marquez firma la sesta doppietta consecutiva e vince per la prima volta in carriera il Gran Premio d’Austria, valevole come tredicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP 2025. Il fuoriclasse spagnolo del team factory Ducati raggiunge così quota 71 successi nella classe regina e 97 complessivi nel Motomondiale, di cui 9 solamente quest’anno.

“Sono super felice di aver conquistato la mia prima vittoria in Austria. Come avevo detto ad inizio weekend, mi serviva proprio la moto rossa per raggiungerla! Abbiamo trovato un buon assetto con gomme usate“, le prime sensazioni a caldo dell’otto volte campione del mondo al termine della corsa stiriana in attesa della cerimonia di premiazione sul podio.

“Ho provato a superare subito Bezzecchi, poi ho preferito rimandare l’attacco alla seconda parte del Gran Premio. Temevo che così facendo venisse su da dietro un outsider ed è quello che è successo con Aldeguer. Ora ci godiamo questa vittoria ma restiamo concentrati per la prossima settimana“, ha aggiunto il dominatore del campionato raccontando la sua gara.