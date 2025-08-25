Massimo Stano rinuncia ai Mondiali di Tokyo per infortunio. “L’obiettivo resta Los Angeles 2028”

Massimo Stano non volerà in Giappone e rinuncia quindi ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Il Campione Olimpico di Tokyo 2021 non farà parte purtroppo della spedizione azzurra nell’imminente rassegna iridata a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro emersa nelle scorse settimane e ancora non del tutto superata.

“Sono molto dispiaciuto e molto triste. Ci abbiamo ragionato tanto con il mio coach Patrizio Parcesepe, con la Federazione e con le Fiamme Oro, e crediamo sia la scelta più giusta allo stato attuale“, dichiara il fenomenale marciatore pugliese capace di stabilire quest’anno il nuovo record mondiale dei 35 km con il tempo di 2h20:43 agli Europei a squadre di Podebrady.

“Da inizio luglio non sono riuscito ad allenarmi come avrei voluto e purtroppo gli ultimi lavori non mi hanno dato sicurezze, anche se abbiamo provato tutte le strade possibili pur di arrivare in uno stato di forma che mi avrebbe garantito un minimo di competitività. Fare un Mondiale sottotono non mi darebbe stimoli e rischierei un infortunio ancora più grave: l’obiettivo resta Los Angeles 2028“, spiega Stano al sito federale.

Il 33enne barese, campione mondiale della 35 km a Eugene 2022, avrebbe gareggiato sia nella 20 che nella 35 chilometri a Tokyo dopo aver disputato davvero un’ottima prima parte di stagione. L’Italia perde così una delle carte da medaglia più importanti in vista della manifestazione iridata, anche se proverà comunque a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella marcia con Antonella Palmisano e magari anche con qualche altro outsider di lusso.