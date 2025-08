Lorenzo Musetti subisce un triplice sorpasso nella Race: qualificazione in bilico per le Finals

Si sta complicando notevolmente l’obiettivo della qualificazione alle ATP Finals 2025 di Torino per Lorenzo Musetti, protagonista di una straordinaria campagna europea sulla terra rossa che lo aveva proiettato abbastanza saldamente tra i primi 8 della Race. Dopo il Roland Garros però i risultati sono stati scadenti, complice l’infortunio rimediato a Parigi, e la situazione adesso è abbastanza preoccupante considerando il livello del toscano sul cemento.

L’Open del Canada, attualmente in corso di svolgimento a Toronto, ha fatto scivolare l’azzurro in un colpo solo dal sesto al nono posto della graduatoria che tiene conto dei punti totalizzati nel 2025. Musetti è stato eliminato infatti ai sedicesimi di finale da Alex Michelsen, venendo superato nella Race dagli americani Taylor Fritz e Ben Shelton (che hanno scavalcato il carrarino approdando in semifinale) e dall’australiano Alex de Minaur.

L’australiano, sconfitto da Shelton ai quarti, sarebbe in questo momento l’ultimo dei qualificati per le Finals occupando l’ottavo posto con 2745 punti. Musetti dovrà fare la corsa nei prossimi mesi in primis su De Minaur, distante 75 punti e forse con meno potenziale rispetto ad altri competitor, ma anche sui vari giocatori compresi tra la terza e la settima piazza provvisoria.

Nessuno è al sicuro alle spalle di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che hanno fatto il vuoto sul resto della concorrenza, con Alexander Zverev 3° a 3690 punti (ma ancora in gioco a Toronto con la sfida al russo Karen Khachanov in semifinale) davanti al serbo Novak Djokovic (3380 punti, assente a Cincinnati), allo statunitense Taylor Fritz (2975 punti), al britannico Jack Draper (2940 punti, forfait anche a Cincinnati per infortunio) e all’americano Ben Shelton (2820 punti, affronta Fritz in semifinale nell’Open del Canada).