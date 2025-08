Lorenzo Musetti esce dalla top-10: il sorpasso di Rublev e le cambiali all’orizzonte

Lorenzo Musetti era entrato nella top-10 del ranking ATP per la prima volta lo scorso 5 maggio: sono passati tre mesi dall’ingresso nell’elite del tennis mondiale da parte del toscano, che nel corso di questa stagione ha raggiunto la finale al Masters 1000 di Montecarlo e la semifinale agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros. Il tennista italiano si è issato fino al sesto posto nella graduatoria internazionale, ma il problema fisico rimediato durante la sfida con Carlos Alcaraz sulla terra rossa di Parigi ha condizionato gli ultimi mesi.

Il 23enne ha infatti perso al primo turno di Wimbledon (contro il georgiano Nikolok Basilashvili) e al debutto nel torneo ATP 500 di Washington (contro il britannico Cameron Norrie), poi si è arreso ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Toronto (contro lo statunitense Alex Michelsen). I risultati sull’erba londinese e sul cemento nordamericano lo hanno fatto scivolare indietro e stanotte è uscito dalle prime dieci posizioni della classifica mondiale, dopo che il russo Andrey Rublev ha avuto la meglio sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina agli ottavi di finale di Toronto.

Rublev si è infatti issato a quota 3.210 punti e ha così sopravanzato Lorenzo Musetti, ora undicesimo con 3.195 punti all’attivo. Il nostro portacolori potrebbe subire anche il sorpasso da parte di Karen Khachanov, ma soltanto se il russo alzerà al cielo il trofeo. Questa sarà la situazione in vista del Masters 1000 di Cincinnati, che scatterà il 7 agosto e che precederà gli US Open, ultimo Slam della stagione previsto sul cemento di Flushing Meadows a New York a partire dal 24 agosto.

Le cambiali non sono pesantissime: 50 punti a Cincinnati (lo scorso anno perse al secondo turno contro Frances Tiafoe) e 100 agli US Open (dodici mesi fa venne battuto da Brandon Nakashima al terzo turno). Lorenzo Musetti avrà bisogno di infilare delle prestazioni confortanti per provare a rientrare nella top-10 e inseguire anche la qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del mondo.