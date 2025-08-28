Lorenzo Musetti consolida la top10 nel ranking ATP. Caccia a Draper nella Race pensando alle Finals

Lorenzo Musetti ha ottenuto il pass per il terzo turno degli US Open 2025 di tennis ed ha eguagliato il risultato raggiunto lo scorso anno: l’azzurro al momento difende la top ten nel ranking ATP, confermandosi a quota 3205, ma in attesa del match dell’australiano Alex de Minaur sale al nono posto virtuale.

Alle spalle dell’azzurro, inoltre, il danese Holger Rune ed il norvegese Casper Ruud sono già usciti di scena: i più immediati inseguitori, ora, sono lo statunitense Tommy Paul ed il russo Andrey Rublev, che al momento sono a quota 2460, a -745 dall’azzurro.

Nella Race ATP, invece, l’azzurro, nonostante sia salito da 2670 a 2770 punti, al momento resta al nono posto: davanti a sé Musetti ha ancora una volta l’australiano Alex de Minaur, mentre spingendosi fino ai quarti sarebbe certo del sorpasso sul britannico Jack Draper, ritiratosi dopo la vittoria all’esordio.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI 8 SETTEMBRE

Ranking ufficiale: 3205 punti, 10° posto.

Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 3205 punti, 9° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio al quarto turno: 3305 punti, 8° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 3505 punti, 8° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 3905 punti, 7° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 4405 punti, 4° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 5105 punti, 4° posto virtuale.

RACE ATP LORENZO MUSETTI 8 SETTEMBRE

Race ufficiale: 2670 punti, 9° posto.

Race dopo il passaggio al terzo turno: 2770 punti, 9° posto virtuale.

Race in caso di passaggio al quarto turno: 2870 punti, 8° posto virtuale.

Race in caso di passaggio ai quarti di finale: 3070 punti, 7° posto virtuale (sorpasso su Jack Draper).

Race in caso di passaggio in semifinale: 3470 punti, 6° posto virtuale.

Race in caso di passaggio in finale: 3970 punti, 4° posto virtuale.

Race in caso di vittoria in finale: 4670 punti, 3° posto virtuale.