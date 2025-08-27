LIVE Paolini-Jovic, US Open 2025 in DIRETTA: match difficile contro la teenager americana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro molto delicato di secondo turno agli US Open che coinvolge l’azzurra Jasmine PAOLINI e la temibile teenager statunitense Iva Jovic. Si gioca per issarsi ai sedicesimi!

L’appena 17enne americana (di chiare origini slave) ha già dato parecchi grattacapi alla nostra numero uno d’Italia già in quel di Indian Wells, dove Paolini riuscì a superare Jovic solamente dopo 3 ore di partita. Oggi servirà un’altra bella prova dell’azzurra, che è tornata a giocare una finale 1000 in quel di Cincinnati e che qui ha liquidato al primo turno Destanee Aiava per 6-2, 7-6. Servirà alzare il livello oggi per battere la n.61 del mondo e giungere al 3° turno contro Vondrousova o Kessler.

Una potenziale campionessa di Wimbledon all’orizzonte quindi per la n.8 del mondo, che sogna di issarsi in alto anche a New York per tornare ad ipotecare un posto alle Finals. Se in classifica ha già volato provvisoriamente via Jessica Pegula (finalista uscente), nella race al momento non sarebbe qualificata per appena 33 punti proprio nei confronti della statunitense. La bagarre comunque è tale e comprende anche Anisimova, Rybakina e Andreeva. Verosimilmente si deciderà tutto negli ultimi tornei della stagione.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’incontro molto delicato di 2° turno agli US Open che coinvolge l’azzurra Jasmine PAOLINI e la teenager statunitense Iva Jovic. Si parte all’una di notte, vi aspettiamo!