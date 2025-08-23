LIVE Italia-Francia, Mondiali rugby femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre sognano il colpaccio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, primo incontro del girone D della decima edizione della Coppa del Mondo di rugby femminile 2025, massima manifestazione internazionale in corso in Inghilterra. La nostra rappresentativa è stata inserita nell’ultima pool insieme a Francia, Sudafrica e Brasile. Le ragazze di coach Roselli debuttano oggi contro una delle compagini più blasonate del pianeta, la Francia di Thomas Darracq.

L’avversario odierno si presenta come uno dei più ostici dell’intero panorama mondiale, le transalpine sono giunte seconde nella classifica generale del Sei Nazioni 2024 e 2025 dietro soltanto alle Red Roses inglesi. La nazionale capitanata da Manae Feleu vanta inoltre giocatrici di assoluto livello, quali il centro Gabrielle Vernier e l’estremo Morgane Bourgeois. Le azzurre cercheranno di far valere la loro compattezza, gli ultimi precedenti sono confortanti. Lo scorso 19 aprile, nella sfida valida per il Sei Nazioni, il nostro XV venne sconfitto dalle Blues per 21-34, chiudendo la prima frazione con un parziale di 21-12, crollando tragicamente nel secondo tempo.

Fabio Roselli schiera Turani, Seye e Vecchini in prima linea, Tounesi e Duca in seconda, Sgorbini, Giordano e Ranuccini presidieranno invece la terza. Stefan-Stevanin il binomio della mediana, Mannini-Sillari quello dei centri, sulle ali spazio a Muzzo e D’Inca. Ruolo di estremo affidato a Vittoria Ostuni Minuzzi, la giocatrice del Valsugana di Padovana rientra dopo un infortunio al dito di una mano che le aveva fatto saltare i due match di preparazione alla Coppa del Mondo.

FORMAZIONI UFFICIALI:

ITALIA:

1. Silvia Turani – 2. Vittoria Vecchini – 3. Sara Seye – 4. Sara Tounesi – 5. Giordana Duca – 6. Francesca Sgorbini – 7. Alissa Ranuccini – 8. Elisa Giordano (capitana) – 9. Sofia Stefan – 10. Emma Stevanin – 11. Alyssa D’Incà – 12. Sara Mannini – 13. Michela Sillari – 14. Aura Muzzo – 15. Vittoria Ostuni Minuzzi

A disposizione:

16. Desiree Spinelli – 17. Emanuela Stecca – 18. Gaia Maris – 19. Valeria Fedrighi – 20. Ilaria Arrighetti – 21. Alia Bitonci – 22. Veronica Madia – 23. Francesca Granzotto

FRANCIA:

1. Brosseau – 2. Bigot – 3. Khalfaoui – 4. Feleu M. – 5. Fall Raclot – 6. Escudero – 7. Champon – 8. Feleu T. – 9. Chambon – 10. Arbez – 11. Arbey – 12. Vernier – 13. Menager – 14. Grisez – 15. Bourgeois

A disposizione:

16. Gérin – 17. Deshaye – 18. Bernadou – 19. Berthoumieu – 20. Okemba – 21. Queyroi – 22. Tuy – 23. Neysen

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta di Italia-Francia, match d’esordio delle nostre azzurre nella Coppa del Mondo 2025 di rugby. Drop d’inizio fissato alle 21:15 al Sandy Park di Exeter (Inghilterra), vi aspettiamo!