LIVE Italia-Egitto, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la quarta vittoria consecutiva

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta sfida delle azzurre al Mondiale Under 21 femminile in programma in Indonesia, di fronte Italia e Egitto. A Surabaya, in Indonesia, dal 7 al 17 agosto si disputa il Campionato del Mondo Under 21 femminile. Ventiquattro le nazionali partecipanti, divise in quattro gironi da sei, pronte a sfidarsi per la conquista del titolo iridato. Un torneo che promette spettacolo e che vede l’Italia recitare il ruolo di favorita numero uno, anche alla luce dei tre successi ottenuti finora dalle azzurre.

La squadra azzurra, guidata da Gaetano Gagliardi, ha confermato nelle prime tre gare disputate, con le nette vittorie 3-0 sulla Cechia prima e sull’Algeria poi e con il sofferto 3-2 sulla Polonia, dopo essere stata avanti 2-0, le sue ambizioni frutto di un percorso preparatorio efficace e di un gruppo che vanta diverse atlete già protagoniste nei massimi campionati di Serie A1. Tra queste, spiccano i nomi dell’opposta Merit Chinenyenwa Adigwe, della centrale Linda Manfredini, del libero Anna Bardaro e delle schiacciatrici Nicole Piomboni e Maria teresa Bosso: tutte ragazze che hanno già calcato palcoscenici di alto livello con club come Conegliano, Bergamo, Cuneo e Macerata.

La nazionale italiana dopo un buon pre-Mondiale nelle prime tre giornate ha giocato due match e mezzo molto concreti ma i due parziali persi contro la Polonia hanno fatto suonare un campanello d’allarme in casa azzurra: qualche problema in ricezione e, di conseguenza, un calo repentino delle percentuali in attacco sono un segnale che qualcosa va ancora sistemato in campo perchè le sfide che attendono la squadra saranno ancora più complicate.

Non è il caso di questa notte. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è un Egitto che finora non ha certo recitato il ruolo da protagonista oin questo Mondiale. Le africane, infatti, hanno perso le tre partite fin qui disputate con il medesimo punteggio di 3-0, prima con la Polonia, poi con la Cechia e infine con la Turchia e l’impressione è che si dovranno andare a giocare il penultimo posto nel girone (che non evita l’eliminazione al primo turno) con l’Algeria. Questa la rosa della formazione egiziana, allenata da Hussein Abadi. Alzatrici: Nada Sallam, Farida Ibrahim. Opposte: Rimaz Elafify, Mariam Ali. Schiacciatrici: Malak Shahein, Malak Elbehiry. Centrali: Karma Roukayak, Malak Hassan Sameh, Nour Elhady, Nijar Abouelhassan. Liberi: Malak Barbie Baashouk, Farida Mohamed.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta sfida delle azzurre al Mondiale Under 21 femminile in programma in Indonesia, di fronte Italia e Egitto, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 5.00!