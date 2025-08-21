LIVE Errani/Vavassori-Swiatek/Ruud 4-1, US Open 2025 in DIRETTA: si gioca per il titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15-0 Primaaa vincente!!!!

5-3 FUORIIII! Il dritto di Swiatek! Incredibile! Da 40-15 che disastro! Il movimento di Vavassori, che ora serve!

seconda

40-40 Doppio fallo!! Punto decisivo!

40-30 Ottima risposta di Sara con il dritto e punto!!

40-15 Prima vincente.

30-15 Interviene in modo vincente l’azzurro!

30-0 Dritto vincente di Swiatek. Su Vavassori.

15-0 Lungo il dritto di Vavassori.

4-3 Con il dritto Ruud, chiude Swiatek. Ci sta un break su Sara

30-40 Risposta vincente Swiatek.

30-30 Clamorosissimo errore da un centimetro di Ruud. Errore pacchiano!!

15-30 Il nastro accomoda la volée risolutiva a Ruud.

15-15 Con il dritto Ruud.

15-0 Apre non rispondendo di dritto Iga!!

4-2 Attenzione, game chiave del set: serve Sara!

40-0 Con lo slice Ruud.

30-0 Servizio vincente Ruud.

15-0 Para a rete la polacca.

4-1 A quindici Vavassori!

40-15 Punto molto spettacolare con Ruud che gira lo scambio e chiude.

40-0 ACE!

30-0 Lungo il lob di Swiatek.

15-0 Parte con un ace Vavassori!

3-1 Si sbloccano i rivali.

40-30 Prima vincente della polacca.

30-30 Stecca il passante di dritto Vavassori.

15-15 Chiude a rete Ruud.

0-15 Fa ancora muro a rete Vavassori!

3-0 A trenta Errani!! Break confermato con la chiusura di volo di Vavassori!!!

40-30 Centrato in piedi dalla risposta di Swiatek l’azzurro.

40-15 In rete la risposta di Ruud… su Sara!

30-15 Entra a rete e chiude Wave!

15-15 Sbaglia di dritto su Errani il norvegese.

0-15 Passa di dritto Ruud.

2-0 Lascia una volèe da ‘non doppista’ Ruud: gli costa il break!

30-40 Servizio vincente.

15-40 Altro errore di dritto di Ruud.

15-30 Sbaglia di dritto Ruud.

15-15 Errore di volo Swiatek.

15-0 Kick vincente del norvegese su Sara.

1-0 A trenta in rimonta l’azzurro, con tre prime consecutive!

40-30 ACE!

30-30 Con la prima Andrea!

15-30 Lungo il dritto di Vavassori.

15-15 Servizio vincente.

0-15 Subito lob vincente sulla riga di Ruud.

Vavassori al servizio!

04:05 Si gioca su set a 6 game, con tie-break a 10 punti in caso di partita finale. C’è il punto decisivo: buon divertimento!

04:00 Giocatori in campo! Gli azzurri vogliono difendere il titolo e aggiudicarsi il 3° Slam insieme!

Buona notte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del doppio misto degli US Open 2025 tra Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI e gli specialisti del singolo Iga Swiatek e Casper Ruud. Si gioca per il titolo a New York!

Azzurri che sono tornati nell’ultimo atto ad un anno di distanza dal 2024, quando alzarono il trofeo in finale contro Townsend/Young. Il format diverso non li ha penalizzati, anzi non hanno ancora lasciato per strada neanche un parziale nel loro cammino d’avvicinamento contro Fritz/Rybakina, poi contro Muchova/Rublev e pochi minuti fa anche la vittoria su Harrison/Collins. Servirà un’altra bella prova contro la polacca e il norvegese, che hanno dimostrato di trovarsi molto bene insieme.

Si gioca quindi per il titolo di doppio misto agli US Open 2025! Ricordiamo che si gioca su set a 6 game, con tie-break a 10 punti in caso di partita finale. C’è il punto decisivo: buon divertimento!