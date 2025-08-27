LIVE Bellucci-Alcaraz, US Open 2025 in DIRETTA: nulla da perdere contro il fenomeno spagnolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match di secondo turno dello US Open con Mattia Bellucci chiamato a compiere una vera e propria impresa contro il fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz, rivale assoluto del nostro Jannik Sinner. Le possibilità sembrerebbero essere davvero poche, ma l’azzurro non ha nulla da perdere e proverà a rovesciare il risultato, cercando di aiutare proprio Sinner per la corsa al titolo finale e per quanto riguarda il mantenimento della prima posizione in classifica.

Il momento di Bellucci è davvero molto positivo con l’azzurro che nelle scorse settimane ha trionfato all’ATP Challenger 125 di Sumter, battendo in finale Alexander Shevchenko 1-0 (7-6, 3-1), con il kazako che è stato costretto al ritiro nel secondo set. All’ATP 250 di Winston-Salem, Bellucci ha battuto al primo turno Francisco Comesana 2-0 (6-4, 6-3), mentre ha perso ai sedicesimi di finale contro Jaume Munar, per 0-2 (3-6, 1-6). Il percorso dell’azzurro in questo US Open è iniziato al meglio con la vittoria su Juncheng Shang per 2-1 (7-6, 1-6, 6-3, 3-0), con il cinese che si è ritirato per un infortunio.

Alcaraz viene dalla vittoria del Masters 1000 di Cincinnati in finale contro Sinner, che sul 5-0 del primo set si è ritirato per un virus che gli ha impedito di stare al meglio. Per lo spagnolo, l’esordio allo US Open è stato davvero positivo visto che in 2 ore e 7 minuti ha battuto Reilly Opelka con un secco 3-0 (6-4, 7-5, 6-4): Bellucci parte nettamente sfavorito per la gara ma, come detto, non avendo nulla da perdere, potrebbe approfittare dei classici cali di concentrazione di Alcaraz, che tuttavia sta trovando molta continuità sotto questo punto di vista nel corso degli ultimi mesi.

Il match tra Mattia Bellucci e Carlos Alcaraz sarà il primo del programma serale all’Arthur Ashe Stadium che inizierà all’1.00 di notte, seguendo quello che è l’orario italiano, mentre inizierà alle 19.00 per quello che è il fuso orario newyorkese. Ovviamente, potrete seguire l’intero incontro grazie alla cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport! Buon divertimento e buon tennis a tutti!