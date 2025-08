Sprint Zone – Puntata speciale con Cesare Rizzi: focus sui Campionati Italiani Assoluti di Caorle Nel consueto appuntamento del martedì con Sprint Zone, ospite speciale Cesare Rizzi, giornalista sportivo, speaker e voce ufficiale dell’atletica italiana. Conduce Ferdinando Savarese. Chi è Cesare Rizzi? Giornalista classe 1984, originario di Lodi, ha vissuto l’atletica da protagonista: prima in pista come atleta amatore, poi come speaker ai campi gara, fino a diventare responsabile comunicazione FIDAL Lombardia e commentatore per Atletica Italiana TV. In questa puntata: Analisi dei Campionati Italiani Assoluti di Caorle 2025 I momenti più emozionanti della due giorni tricolore Il punto sullo stato della velocità maschile italiana, tra difficoltà e prospettive Non perderti l’approfondimento tecnico e umano su atleti, gare e retroscena, raccontati da chi vive l’atletica da dentro, ogni giorno. Iscriviti al canale, attiva la campanella e lascia un commento con il tuo momento preferito dei Campionati Assoluti!