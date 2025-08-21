Per l’appuntamento del giovedì di Sprint Zone ospite Maria Colajanni La storia della 25enne mezzofondista siciliana, atleta non professionista, è veramente particolare in quanto dopo aver iniziato con l’atletica nelle categorie giovanili con i 200 e 400 metri in particolare, ha deciso di smettere a 17 anni dopo i due anni da allieva, rimanendo totalmente lontano dalle piste di per 4 anni sino al 2021. Dopo essere stata richiamata e convinta a riprovare, la svolta è avvenuta all’inizio della stagione 2022 grazie all’incontro con Gaspare Polizzi, storico tecnico anche del mitico Salvatore Antibo, che l’ha portata ad allenarsi per gli 800 metri, con progressi continui anno dopo anno sino all’ottimo personale realizzato a giugno nel Palio della Quercia di Rovereto con 2’00”71. Conduce: Ferdinando Savarese